香港中文大學、航天局合作 擬研製發射衛星

「中國載人航天工程展」11月30日在香港科學館舉行新聞界預展，展出超過25組展品，包括神舟飛船返回艙、艙內航天服、中國空間站模型、多支火箭的模型如長征二號F、長征七號、長征五號B運載火箭，以及新一代載人飛船和月面著陸器的模型。圖為現場人士觀看艙內航天服。 （中新社）

香港 中文大學太空 與地球信息科學研究所，與國家航天局對地觀測與數據中心昨日宣布，已達成重要合作共識，會加強香港與內地在對地觀測領域的互利合作，促進航天科技發展。

文匯報報導，太空所同時舉行遙感衛星建設項目啟動儀式，項目包括自主研製並發射首顆中大衛星「香港中文大學科學衛星一號」，預期未來將服務於香港智慧城市建設、碳中和及可持續發展等領域，開啟香港航天科技新篇章。

「中國載人航天工程展」11月30日在香港科學館舉行新聞界預展，展出超過25組展品，包括神舟飛船返回艙、艙內航天服、中國空間站模型、多支火箭的模型如長征二號F、長征七號、長征五號B運載火箭，以及新一代載人飛船和月面著陸器的模型。圖為神舟13號返回艙及長征二號F火箭模型。 （中新社）

港中大太空所昨日舉辦「太空科學與可持續發展傑出講座暨香港中文大學遙感衛星建設項目啟動儀式」，宣布將自主研製並攜手國家航天局對地觀測與數據中心發射首顆中大衛星。雙方代表簽署合作備忘錄，包括中大科學一號衛星工程和星座建設，衛星數據共享交換，國際合作等方面開展相關合作，加快推進在中大建設香港空天數據應用中心。

本次中大計畫自主研製的「香港中文大學科學衛星一號」光學遙感衛星，屬於中大太空所「面向滑坡準即時監測的CUHK衛星建設及集成遙感技術研發」項目，為首個獲港府資助的對地觀測衛星建設項目，其分辨率可達1米，達到國際水平，相關的衛星遙感技術能幫助減災防災工作並助力智能土地管理。

中大校長段崇智表示，中大團隊會聯合中國科學院、國家航天局，香港土木工程署、地政總署等合作開發遙感衛星建設項目，以研發首個香港中文大學衛星，未來應用於碳中和、可持續發展，相信能為學生提供寶貴的實踐機會，培養他們在科學、技術、工程領域的創新能力，為香港乃至全球可持續發展貢獻力量。

科技部國家遙感中心主任趙靜表示，「香港中文大學科學衛星一號」作為首個獲港府資助且正式啟動的遙感衛星項目，意味粵港澳地區遙感科技水平和遙感信息技術產業發展將進入新階段，打開新格局，取得新成績。

在同日的「太空科學與可持續發展傑出講座」中，中國科學院院士郭華東及周成虎分別就「可持續發展科學衛星計畫」與「遙感大數據分析與應用」作主題報告分享。