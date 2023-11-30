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亞洲首支沙烏地ETF在港掛牌 資產規模冠全球同類產品

記者黃國樑／香港30日電
亞太區首支沙特阿拉伯ETF在港上市。(取材自港交所X平台)
亞太區首支沙特阿拉伯ETF在港上市。(取材自港交所X平台)

亞洲首支沙烏地阿拉伯ETF(交易開放式基金)29日於香港交易所掛牌。據智通財經網報導，港交所行政總裁歐冠升出席沙烏地阿拉伯ETF上市儀式時表示，這一ETF上市，將為亞洲投資者提供一個透明、便利、低成本的投資工具，接觸和了解中東最具活力的經濟體，同時豐富港交所產品的多樣性，加速ETF市場成長，以及鞏固香港作為投資者實現投資組合多元化，以及擴大全球投資首選目的地的地位。

沙烏地公共投資基金副行長Al-Humied則表示，這邁出了連接香港與沙烏地阿拉伯資本市場的第一步。

對於此一ETF的掛牌，香港官方也十分重視，香港財政司司長陳茂波26日還發出一則網誌說，亞洲首支沙烏地ETF29日在港交所掛牌，屆時投資者將可以港元或人民幣直接在香港市場通過ETF交易沙烏地阿拉伯股市指數成份股，相關組合包括石油企業沙特阿美（Saudi Aramco，即沙烏地阿拉伯國家石油公司）。這支ETF的資產規模是全球同類產品中最大。

掛牌儀式上，香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，香港推出沙烏地ETF，標誌著歷史悠久的中沙友誼以及亞洲市場互聯互通的新起點，相信隨著雙方在互掛上市、可持續發展、金融科技、資產管理和其他領域共同探索更多機遇，沙烏地阿拉伯與香港的夥伴關係將再創高峰。

亞洲首支沙烏地阿拉伯ETF在港交所掛牌。（本報資料照片）
亞洲首支沙烏地阿拉伯ETF在港交所掛牌。（本報資料照片）

匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，匯豐很榮幸能參與促成南方東英資產管理有限公司與沙烏地阿拉伯公共投資基金的合作，該行憑藉龐大的環球網絡和行業專才等優勢，成為連接客戶與資本的橋樑，在現今瞬息萬變的投資環境中，持續推動產品創新，配合客戶的發展所需。

據報導，沙烏地阿拉伯公共投資基金副行長兼中東以及北非地區投資主管Yazeed A. Al-Humied表示，隨著繼續深化跨地域合作關係，南方東英沙烏地阿拉伯ETF的推出是公共投資基金的一個重要里程碑。這將在香港這個重要的資本市場樞紐，與當今世界最具吸引力的資本流入目的地之一沙烏地阿拉伯股票市場之間，開啟前所未有的機遇。

他說，該ETF的推出也反映出沙烏地阿拉伯公共投資基金，對持續發展沙烏地阿拉伯資本市場以及向國際投資者開放的承諾，同時履行其使命及2030年願景目標，亦很高興也很榮幸能在香港推出亞洲首個沙烏地阿拉伯ETF，邁出連接香港與沙烏地阿拉伯資本市場的第一步。

亞洲首支沙烏地阿拉伯ETF在港交所掛牌。（本報資料照片）
亞洲首支沙烏地阿拉伯ETF在港交所掛牌。（本報資料照片）

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