神14指令長：很可能有香港代表入航天隊

國家載人航天工程代表團部分成員29日前往香港培僑中學，與該校及多所其他學校的學生開展交流活動。圖為中國航天員科研訓練中心航天員大隊大隊長陳冬（左）和曾有「太空書信」往來的培僑中學學生陳蔓琳交流。 （中新社）

中國載人航天工程代表團昨日訪港行程第二天，先到訪3間學校，與來自20所小學及21所中學逾1240多名學生交流，其後到紅磡體育館出席大匯演活動。團長中國載人航天工程辦公室副主任林西強再次提到已進入最後階段的載荷專家選拔，神舟14號乘組指令長陳冬則形容粵語太難了，「很有可能」會加入航天員隊伍，「到時候可向他請教」。

香港歡迎國家載人航天工程代表團大匯演，29日在位於紅磡的香港體育館舉行。圖為香港青少年代表向中國載人航天工程辦公室副主任、代表團團長林西強，航天員劉伯明、王亞平、陳冬、張陸獻花。（中新社）

中新社報導，代表團昨早分組到訪培僑中學、馬頭涌官立小學（紅磡灣）、香港 浸會大學附屬學校王錦輝中小學，出席由教育局 主辦的「與中、小學生真情對話」活動。陳冬到訪培僑中學時，向學生分享太空 失重狀態、與曾有「太空書信」往來的學生對話，並展示航天員從中國太空站拍攝的香港上空照片。陳冬在屏幕配上文字，稱「能在太空拍到香港也是件很幸福的事」。

陳冬在大匯演分享事隔6年再訪港感受，稱香港快速發展讓他驚嘆，唯一不變的是「粵語太難了」，「說實在，剛才很多確實沒太聽得懂」。不過他說這個問題很快能解決，因很快有香港代表，「很有可能」會加入航天員隊伍，「到時候可向他請教」。

另據文匯報報導，港生陳蔓琳實現了與其「太空筆友」—神舟14號乘組指令長陳冬見面的願望，而陳冬分享交流時的幽默金句更是引得同學笑聲陣陣，從此前與港生「天地對話」到如今零距離交流，陳冬亦頗有感觸，形容此番淵源是與同學們應了「天地之約」。

小五學生吳子樂說，很開心能參加活動，他分享從中學到了地球與太空生活的差別，航天員如何照顧自己又幫助同伴順利完成任務等，「有同學問航天員每日三餐吃什麼時，我才知道原來在地球上吃的東西在太空不能吃，像我很喜歡的方便麵，因為在太空不能煲水。」他又指，自己對星系、黑洞等都很有興趣，他也有一個航天夢，「等我長大了，我想發掘更多恒星，以及太空以外還有什麼，等我長大後真的成為科學家，這些都是我想知的事情。」