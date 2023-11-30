港中大29餐廳無牌對外經營 設施招標合約未加國安條款

審計署發表報告，指中大校園內33間餐廳全沒有領取食物業牌照。圖為中大和聲書院餐廳。(取材自和聲書院官網)

香港 審計署首次獨立成章審核大學，受查對象是中文大學。報告列出中大管理由外間機構經營的餐廳、書店 、超市等項目的「罪狀」，當中指校方29間餐廳違規向「街客」提供堂食服務；又說校內便利店無牌售賣食物、餐廳讓街外人光顧違規，更稱實地視察發現餐廳對面地上有菸頭、書店有售玩具、超市把貨物存放店外等。

文匯報報導，審計署昨日新一份報告指出，全港無牌食物業處所的數目由2018年的498間，增至今年6月的1178間，增幅1.36倍。

據報導，在無牌經營食肆的問題上，中大的餐廳情況嚴重：中大與校內33間餐廳簽訂合約訂明，只限為學生或教職員提供食堂服務，營運商亦必須領有法例規定的牌照和許可證，但審計署發現，該33間餐廳均無領有食物業牌照。

除了其中4間合約完結而停業的餐廳外，審計署早前實地調查該校29間餐廳，有16間貼告示聲稱只招待該校師生，但實際上全部都並非專供中大學生或教職員使用，有3間通過平台在校園外提供外賣，14間在無許可證下，賣非瓶裝飲品、奶類等受限制食物。另有3間更在第三方外賣平台，為校外顧客提供送餐服務，違反《食物業規例》。

香港01報導，報告發現，中大未有在校園設施的招標文件、合約和指引加入維護國家安全相關的措施，促校方為監管單位提供指導，協助採取行動，有效防範和制止危害國家安全的行為和活動；在招標文件及外來營運商簽訂的合約加入條款，容許以國家安全為由，取消投標者的資格和終止合約。

另據明報報導，對於審計署只針對中大而無審計其他大學，審計署回應「一向須以選擇方式進行審計」。中大校董兼立法會議員鄧家彪不認為報告針對中大，但認為中大是「山城」，部分書院食堂經營艱難，校方或因此給予經營者彈性，且不少中大校友經常在周末與親友返校，校內亦有不少交流團、建築工人，若一刀切不符實際。

據報導，翻查資料，港府2017年回覆立法會議員提問，稱據《食物業規例》，「食物業」一詞並不包括學校內專供校內學生使用的食堂，或工作場所內專供受雇於該處的員工使用的食堂（工廠食堂除外），「因此專上院校食堂毋須申領食物業牌照」。