歡迎中國航天團紅館大匯演 5000門票2小時搶光

香港示意圖。(圖：shutterstock)

「歡迎歡迎，熱烈歡迎！」28日早上，清脆的歡迎聲在香港 國際機場此起彼落，數以百計的小學生興奮地揮舞著國旗和區旗，熱烈歡迎中國載人航天工程代表團的到來。當日中午，5000張今日在香港體育館（紅館）舉行的「全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演」門票，兩小時內便派罄，市民迎接航天員的熱情高漲。

大公報報導，「有朋自太空 來，感到激動、興奮和無比自豪！」特首李家超昨日一早就宣布了此一好消息，感謝中央政府對香港特區的厚愛和支持。他在同日的歡迎晚宴表示，這次中國載人航天工程代表團訪港，將帶起香港的航天熱潮，更將藉著介紹國家在航天科技的成就，增強市民對國家的認同。

李家超昨早出席行政會議前會見傳媒時宣布，中國載人航天工程代表團當天抵港，展開為期四天的訪問，他對代表團訪港表示熱烈歡迎，也對中央政府的安排表達感謝。

他表示，代表團在港期間會出席多項活動，包括在香港體育館舉行的全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演，以及香港科學館中國載人航天工程展的揭幕儀式等。

李家超指出，此次代表團來港體現了三方面的意義：

首先是體現國家航天科技取得重大發展讓香港人感到自豪。相信一系列活動可以讓香港市民近距離了解國家航天事業發展成果，加深對國家航天發展的認識；第二是體現國家對香港青年的重視。代表團在港期間，將通過不同活動與香港青年交流，分享國家航天事業的發展歷程和最新情況，充分展現國家重視香港青年的未來發展；第三是體現國家對香港科技界的高度重視和肯定。訪港期間，代表團也將同香港創科研學界的代表會面交流。

李家超昨晚出席中國載人航天工程代表團歡迎晚宴時表示，「多年來，香港的大學科研團隊一直積極參與國家航天任務。」李家超說，香港理工大學團隊多次為「嫦娥探月」任務研發太空儀器，更參與「天問一號」火星 探測任務。香港中文大學的研究項目隨「天舟六號」、「神舟16號」飛船升空，在中國空間站進行實驗。

李家超表示，期待香港候選人有機會參與國家載人航天工程，為實現國家航天夢作貢獻。