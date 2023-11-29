中航天團訪港 盼港澳專家進駐 李家超：國家重視港科技

中國載人航天工程代表團，28日在香港會展中心舉行媒體見面會。（中新社）

中國載人航天工程代表團昨起展開一連4天訪港行程，國家去年首次在香港 選拔載荷專家，代表團長、中國載人航天工程辦公室副主任林西強昨透露，入圍定選階段包括多名來自港澳地區代表。航天員陳冬表示，「地球上最亮的坐標便是祖國，我也看到了香港和澳門 ，拍下了照片！」此刻他終於「來到你們的身邊」。

綜合香港文匯報、明報、大公報報導，關於中國第4批預備航天員選拔工作進展方面，中國載人航天工程辦公室副主任林西強透露，有關工作從2022年開始展開，共分3個階段，最後將選出12人至14人，「今年3月已完成初選，有100多人進入複選，8月複選完成，共有20多名選手入選，當中包括多名港澳地區的候選人，讓我們一同期待他們的好消息。」

神舟14號乘組指令長陳冬表示，中國空間站有港澳地區研發的科學載荷設備，日後若有港澳代表成為載荷專家負責管理維護，可取得更有價值的科學成果。

就國家去年首次在港選拔載荷專家，特首李家超昨在代表團歡迎晚宴致辭時形容，這次選拔代表國家對香港科技界的高度重視和肯定，期待香港候選人有機會參與國家載人航天工程，達到代表團成員「一樣的高度」。

航天員王亞平藉今次機會在港為青年播下夢想的種子，她勉勵說：「夢想就像宇宙中的星辰，看似遙不可及，但只要你努力就一定能夠觸摸得到。」期望中國第四批預備航天員選拔有港澳航天員脫穎而出，並肩進入中國的空間站。

另外，代表團昨日下午與傳媒見面，並首次公布了由神舟16號航天員乘組於10月30日手持高清相機，通過飛船繞飛拍攝的中國空間站組合體照片，這是在軌首次獲取的以地球為背景的中國空間站全貌圖像，也是第一組反映空間站全構型的工作照。

這次代表團17名成員，由林西強帶領，包括3類人員：工程總體代表、執行空間站在軌建造任務的4名航天員，以及空間站研製建設各系統代表；4名訪港航天員為神舟12號的劉伯明、神舟13號的王亞平、神舟14號的陳冬及神舟15號的張陸，代表團之後會到澳門訪問兩天。

另據中央社報導，香港主權回歸以來，北京 方面不時安排著名運動員或航天員訪港，與本地師生溝通，而這被廣泛視為對香港市民的一種「愛國教育」。 2003年10月底，中國首位航天員楊利偉曾訪港6天。