我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NHK：美軍魚鷹運輸機墜日本外海 機上8人生死未卜

與孟格一甲子交情 巴菲特：他教我投資哲學

防客戶資料外洩 德勤、畢馬威高管赴港另備手機

香港新聞組／香港29日電
提供審計和諮詢服務的德勤和畢馬威，建議美國高管前往香港時使用一次性手機。（路透）
提供審計和諮詢服務的德勤和畢馬威，建議美國高管前往香港時使用一次性手機。（路透）

金融時報引述知情人士報導，一些全球規模最大的審計和諮詢服務公司要求高階主管前往香港時，避免使用平時工作用手機。德勤（Deloitte）和畢馬威（KPMG）已建議美國高管這樣做，據悉麥肯錫（McKinsey）有幾位顧問赴港時也會另備手機。 

有此規定的公司並不總是向員工說明為何要求改用其他手機的明確理由。但一些高管表示，主要是擔心可能遭駭客攻擊，尤其是客戶資料外洩風險。

不能攜帶平時的行動裝置會造成不便，導致有些高管不太願意前往香港。政策適用對象甚至包括不參與敏感專案的人。

根據金融時報，多年來，航太和半導體產業也有些公司出於安全考量，要求員工到中國時，使用與非工作手機和筆記型電腦。隨著北京加強對香港的管控，更多企業對香港也採同樣態度。

駐在英國、四大會計師事務所之一的一名顧問表示，總體而言，公司愈來愈厭惡風險，部分原因是擔心對客戶資料洩露負有法律責任。但四大會計師事務所並不是全都對電子裝置有相同規定。普華永道（PwC）和安永（EY）還未聽聞類似政策。

此外，中央社報導，英國公共電視「第四頻道」29日晚間將播出紀錄片，呈現中共如何運用具西方國家背景的假記者及「熱心公益」的在地華人社群領袖，刺探、監控並威嚇在英國的香港異議人士。

劉祖迪（Finn Lau）是紀錄片主角之一，也是香港當局7月以違反「港區國安法」為由，宣布通緝的其中一名香港海外民主運動人士。他2020年起流亡英國，當年6月曾在倫敦街頭遭3名身著連帽衫、臉戴口罩的不明人士襲擊並毆打至昏迷。他曾在受訪時說，遷居英國以來，他持續面臨安全威脅，包括遭不明人士跟蹤、假記者騷擾，個人身分也在網路被多次假冒。

英國國會情報暨安全委員會7月發布「中國報告」，其中提到據英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）評估，中國國家安全部可運用的人力約數十萬人；2018年6月，美國白宮一份報告援引開源調查數據指出，中國國安部在海外部署約4萬名情報幹員。

香港 北京 白宮

上一則

上海體校軍訓開營 打造競技運動「鐵軍」 最小7歲 外媒驚

下一則

中航天團訪港 盼港澳專家進駐 李家超：國家重視港科技

延伸閱讀

CPI、PMI逐步好轉 潘功勝：中國經濟總體回升態勢更明顯

CPI、PMI逐步好轉 潘功勝：中國經濟總體回升態勢更明顯
中共刺探在英港人活動 運用西方假記者和華人慈善家

中共刺探在英港人活動 運用西方假記者和華人慈善家
親中投票優惠價？國泰航空推出「愛國者便宜機票」鼓勵中國返港投票

親中投票優惠價？國泰航空推出「愛國者便宜機票」鼓勵中國返港投票
憂駭客竊機密 德勤、畢馬威要高管訪港改用「一次性手機」

憂駭客竊機密 德勤、畢馬威要高管訪港改用「一次性手機」

熱門新聞

中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36
中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

2023-11-26 10:21
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

2023-11-26 12:33
四名中國留學生在加拿大多倫多車禍身亡，示意圖。（路透）　　

加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡

2023-11-26 22:13

超人氣

更多 >
4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息
亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂