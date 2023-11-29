防客戶資料外洩 德勤、畢馬威高管赴港另備手機

提供審計和諮詢服務的德勤和畢馬威，建議美國高管前往香港時使用一次性手機。（路透）

金融時報引述知情人士報導，一些全球規模最大的審計和諮詢服務公司要求高階主管前往香港 時，避免使用平時工作用手機。德勤（Deloitte）和畢馬威（KPMG）已建議美國高管這樣做，據悉麥肯錫（McKinsey）有幾位顧問赴港時也會另備手機。

有此規定的公司並不總是向員工說明為何要求改用其他手機的明確理由。但一些高管表示，主要是擔心可能遭駭客攻擊，尤其是客戶資料外洩風險。

不能攜帶平時的行動裝置會造成不便，導致有些高管不太願意前往香港。政策適用對象甚至包括不參與敏感專案的人。

根據金融時報，多年來，航太和半導體產業也有些公司出於安全考量，要求員工到中國時，使用與非工作手機和筆記型電腦。隨著北京 加強對香港的管控，更多企業對香港也採同樣態度。

駐在英國、四大會計師事務所之一的一名顧問表示，總體而言，公司愈來愈厭惡風險，部分原因是擔心對客戶資料洩露負有法律責任。但四大會計師事務所並不是全都對電子裝置有相同規定。普華永道（PwC）和安永（EY）還未聽聞類似政策。

此外，中央社報導，英國公共電視「第四頻道」29日晚間將播出紀錄片，呈現中共如何運用具西方國家背景的假記者及「熱心公益」的在地華人社群領袖，刺探、監控並威嚇在英國的香港異議人士。

劉祖迪（Finn Lau）是紀錄片主角之一，也是香港當局7月以違反「港區國安法」為由，宣布通緝的其中一名香港海外民主運動人士。他2020年起流亡英國，當年6月曾在倫敦街頭遭3名身著連帽衫、臉戴口罩的不明人士襲擊並毆打至昏迷。他曾在受訪時說，遷居英國以來，他持續面臨安全威脅，包括遭不明人士跟蹤、假記者騷擾，個人身分也在網路被多次假冒。

英國國會情報暨安全委員會7月發布「中國報告」，其中提到據英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）評估，中國國家安全部可運用的人力約數十萬人；2018年6月，美國白宮 一份報告援引開源調查數據指出，中國國安部在海外部署約4萬名情報幹員。