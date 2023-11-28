AI英企擬落戶、沙烏地ETF周三掛牌 港府招商引資見效

英國初創企業赴港考察，先後拜會投資推廣署、科技園、數碼港及香港業界交流會面，圖為考察團在英國駐港總領事館出席活動。（取材自英國商貿部）

港府財政司司長陳茂波發表網誌表示，港府正全速全力招商引資，正面效果陸續實現。亞洲首支沙烏地阿拉伯ETF29日在港交所掛牌。另英國創新科技考察團日前赴港考察。有曼徹斯特的初創公司看好香港 人才及開放網絡環境，已租用辦公室準備在港開分公司及聘請3名員工，發展人工智能 投術。

文匯報報導，亞洲首支沙烏地ETF29日將在港交所掛牌，屆時投資 者將可用港元或人民幣直接在香港市場，透過ETF交易沙烏地股市指數成分股，相關組合包括石油巨企沙烏地阿美。

陳茂波指，港府的招商引資工作穩步前進，除重點企業外，投資推廣署今年首10個月也協助超過330間內地或海外企業在香港開設和擴展業務，同比增長30%，預計會為香港創造超過3700個就業機會。

另據明報報導，這個獲英國商業及貿易部支持的英國創新科技考察團有15間英國初創企業參加，是香港疫後較有規模的英國創科團，在港5天到訪過投資推廣署、科技園、數碼港，以及與潛在投資者、商會及業界人士會面。

據報導，Rob Illidge於4年前在曼徹斯特創辦Vulse，結合人工智能為企業及大學增強社交平台LinkedIn的推廣服務，公司考慮擴展至亞洲市場，同時尋求新一輪融資。約半年前，他聘請移英數年的港人Wilson，同時留意到港府銳意推動人工智能等發展，兩人討論後決定在港拓展，並已租用辦公室。Rob對港人拚搏工作態度印象深刻，他相信香港可接觸更多程式開發人才，他又舉例，內地不能登入LinkedIn，但香港可以，相信在港設立公司有助刺激更多需求。

報導指出，在英國和杜拜設公司的房產代幣化初創Partaken，創辦人Sara之前從未訪港，但留意到香港是因倫敦中心地段不少房地產都是港人擁有。她說，目前英國僅容許機構投資者參與房地產代幣化，形容香港和新加坡的監管較前衛，釐清規管架構後及物色到合作夥伴，不排除在港開分公司。