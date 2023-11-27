36樓外牆游繩下降 香港前單車代表李慧詩：驚喜交集

李慧詩26日參加「HK Vertical 1000」慈善籌款活動，挑戰由港島東中心36樓外牆沿繩下降。俯瞰風景，她說心情由害怕變成有些興奮，形容過程如成為運動員經歷。（大會提供圖片）

香港 前單車代表李慧詩昨天參加香「HK Vertical 1000」慈善籌款活動，挑戰由港島東最高的港島東中心36樓外牆游繩下降，用10分鐘就完成。俯瞰風景，她表示心情由驚到想哭變成有些興奮，形容過程如成為運動員經歷。「牛下女車神」的高空游繩挑戰，吸引不少市民圍觀。

香港01報導，昨天共有31位挑戰者參加，李慧詩前面的參加者已80歲高齡，令她十分佩服，她笑說：「我希望能像他那樣，到了80歲都可以這麼勇敢。」

「HK Vertical 1000」游繩下降挑戰由非牟利慈善機構香港外展訓練學校主辦，太古地產提供場地支持，活動原先於24日舉行，其後因天氣不穩，延期至昨天舉行，因應天氣及安全情況，挑戰的高度亦由原本68層高的頂樓，改在36樓開始，在大廈玻璃外牆游繩下降，為外展訓練學校籌募善款。

31位挑戰者從港島東中心36樓游繩下降，李慧詩以10分鐘完成。她指，原以一個很害怕的心情參加，下降途中凌空令身體向後轉圈，看到香港風景，欣賞風景時就沒有那麼害怕，後來更有些興奮，形容心情「驚喜交集」。「一開始以為可以慢慢踏下去，但去到中間已經凌空，但凌空後會轉個圈，過去望風景，就覺得很美麗，就會被風景吸引。」

李慧詩形容過程就如她成為運動員的經歷，「剛開始轉全職運動員時，天天都好緊張，因為好擔心自己沒成績，去到中間就好享受比賽，然後退了下來，回想以前的事好感動。」

太古地產邀請辦公樓租戶參加，管理層包括太古地產行政總裁彭國邦、太古地產董事Don Taylor、以及來自安達人壽香港和富而德律師事務所的企業代表等。

所有挑戰者必須完成三小時的專業訓練課程，以了解游繩下降所需要的技能，由世界知名攀山嚮導兼國際外展訓練學校執行董事Iain Peter及其團隊率領教授。

Don Taylor表示，活動讓有份參與的租戶體驗這項畢生難忘的體驗之餘，同時亦透過活動為慈善籌款，向下一代年青人推廣自強不息精神，裝備自己克服人生挑戰。香港外展訓練學校行政總監郭力衡表示，機構一直透過提供野外體驗式教育 予弱勢青年認識自我，發掘潛能，建立更強大的香港。