政黨齊誓師 港府設專隊監察區選「假消息」

香港區議會選舉將於12月10日舉行，民建聯中西區誓師大會26日在卑路乍灣公園舉行，現場氣氛熱烈。（中通社）

香港 區議會選舉12月10日舉行，民建聯、工聯會昨天分別在中環遮打花園、尖沙咀街坊福利 會禮堂舉辦誓師大會。為防範有人攻擊和抹黑選舉，港府將設專隊監察外界發放的信息，如有假消息將迅速闢謠。港府近日亦積極動員公務員投票 ，惟不會要求公務員上報有否投票。

香港文匯報報導，民建聯主席陳克勤昨在誓師大會呼籲全港選民屆時一定要投票，「所謂『民建聯夠票』也純屬謠言」；工聯會今次派出歷來最龐大的46人隊伍參選，會長吳秋北也呼籲全港打工仔、愛國者要歸隊、集中票源，票投工聯。

明報報導，政制及內地事務局長曾國衛昨日接受無線《講清講楚》訪問，表示當局已就區議會選舉的所有流程做評估，屆時會設專隊全天候監察外界發放的信息，防止有人就選舉發放假消息和造謠。他說，過去曾出現攻擊和抹黑選舉的情况，港府亦有設同類專隊監察網上消息和傳媒報導等，但今次將加強相關安排，確保當局能迅速闢謠和澄清不實資訊。

據報導，民建聯立法會議員梁熙表示，據他了解專隊將由跨部門組成，包括警隊、政制局、民青局等，交流情報並監察與區選相關資訊，例如網上消息等。他說，就近日落區拉票觀察，認為今屆區選的假消息相對較少，惟不應掉以輕心，冀專隊協助確保選舉順利。

報導稱，各界關注改制後首場區選的投票率，港府大力呼籲選民投票。曾國衛表示，港府今次就區選的宣傳動員和規模均高於以往所有選舉，當局不會估算投票率，也沒有訂立「硬指標」。他稱，落區時市民均支持和了解新制度，不認為直選議席比率減少會降低市民投票意欲，對投票率感到樂觀。

報導說，港府亦動員17萬名公務員投票，曾國衛重申公務員支持港府「責無旁貸」，投票也是其公民權利和責任，惟當局不會強制公務員投票，事後亦不會要求公務員上報有否投票。他說目前主要是呼籲公務員投票，認為反應正面。