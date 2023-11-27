港人「湧北」 餐飲業受影響 憂聖誕生意 北上南下逆差21萬人次

香港各大口岸周末湧現人潮，大批港人北上休閒。（中通社資料照片）

港人北上成風，香港 入境處數字顯示，上周末（25日）33.7萬港人北上，創11月新高。南下內地客自上月十一黃金周錄17萬人次後一直回落，至25日再度攀升，有12.8萬人次，也是11月新高；餐飲業周末生意因此受影響，晚市更顯冷清，業界憂慮聖誕、元旦生意恐下跌1成。

綜合香港01等港媒報導，根據入境處數字，25日香港居民有30萬人次經不同口岸到內地，羅湖口岸有9.6萬人次，落馬洲支線有8.6萬人次，深圳灣有4.4萬人次。

比較11月各個周六港人北上數字，首個周六（4日）約31.8萬人次，第二個周六（11日）約31.2萬人次，第三個周六（18日）約32.8萬人次，至25日攀升至33.7萬人次，是11月新高。

外界近期關注港人熱愛北上，遠遠超出內地旅客南下訪港人數。圖為近日遊人在油麻地警署打卡。（中通社資料照片）

內地旅客南下數字，25日有逾12.8萬人次訪港，同樣是11月新高，與十一黃金周比較，10月1日當日有17.7萬人次，10月2日有14.9萬人次，之後數字稍為回落，至本月再度上升至高位。「北上南下」持續「逆差」20.9萬人次。

據報導，餐飲聯業協會會長黃家和指出，11、12月是傳統餐飲旺季，因港人趁長假期北上，周末白天生意下1成半，晚市生意更大跌3成。他表示，業界憂慮聖誕、元旦生意會繼續下滑。