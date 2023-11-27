香港半年財赤228億美元 財爺：加稅言之尚早

香港示意圖。(圖：shutterstock)

疫情 過後香港 樓市、股市不見起色，港府連年出現財政赤字，本年度首6個月財赤已達1777億元（港幣，下同，約228億美元），財政儲備更跌至只有約6500億元低位。財政司司長陳茂波對此表示，不應「自己嚇自己」，但要謹慎善用資源，希望社會明白經濟有周期，最重要是在經濟周期內大致保持平衡。

文匯報報導，陳茂波昨日在電台節目上表示，會就財政預算 案進行公眾諮詢，是否加稅目前言之尚早，港府會審時度勢，了解民情和商界意見，並考慮國際稅收發展及香港的競爭力。

他表示，香港的稅制簡單，稅收會隨經濟環境波動，考慮稅制時要顧及國際稅收發展和香港的競爭力，而經貿組織正推動全球最低稅率，可能在2025年至2026年落實，計算過香港跟隨後，將每年增多150億元稅收，「為何不提早做？若提早做我們比其他人貴，就會『趕客』，所以不聰明。」至於港府早前提出與社會討論調整物業差餉，他指將會一步步做。

港府在市況欠佳時會推出逆周期措施，市況好轉時角色則會改變。他形容香港已進入新階段，需要為未來投資平衡經濟，同時發展金融和創科等，為市民提供工作機會。他強調港府審慎理財的同時會有積極措施，創造發展容量，並做好土地房屋供應和交通基建。