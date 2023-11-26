虛幣平台再爆騙案 香港131人被騙1540萬美元

香港示意圖。(圖：shutterstock)

無牌虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案餘波未息，香港 近日又爆出「HOUNAX」虛擬貨幣 交易平台騙案。香港警方昨日向公眾發出警告，指騙徒滲透Facebook或WhatsApp，假扮投資 專家「分享投資策略」，誘騙市民下載虛假投資平台「HOUNAX」應用程式投資虛擬貨幣。

綜合文匯報、明報報導，騙徒會在受害人投資戶口製造虛假交易紀錄及回報，誘使受害人加大投資，其後卻一直無法贖回資金。警方至今已接獲88宗案件，涉及131人，稱「入金」後無法提款，合共被騙1.2億元（港幣，下同，約1540萬美元），最多單一損失1200萬元。有立法會議員認為，接二連三出現虛幣平台騙案，打擊市場發展信心，批評證監會監管不力。

選委界立法會議員江玉歡認為，反映證監會本月初已掌握平台有可疑證據，反問為何仍容許運作，三周後才由警方公布調查行動，致仍有多名市民受騙，認為證監會責無旁貸，需就這種「不合邏輯」的監管問責。

今年首9個月香港共錄得2萬9650宗詐騙案，占整體罪案44.4%，較去年同期上升逾51%，涉及金額近50億元，其中投資騙案有4331宗，較去年同期2012宗上升逾一倍，為歷年新高。

商罪科情報及支援組警司陳偉基昨日講述案情時透露，「HOUNAX」聲稱是一個虛擬貨幣交易平台，並自稱是一間新加坡公司，電話亦是+65字頭，但該平台早前已經在警方「防騙視伏器」App顯示為疑似「有伏」。

警方表示，首先騙徒會自稱為投資專家，聲稱有關虛擬貨幣回報率有40%。開戶初期，騙徒會製造虛假交易紀錄及回報，當受害人希望贖回資金時，「經理」就藉口拒絕或指示受害人繳付高達20%至80%手續費或「驗證費」，最終亦無法取回錢。

有關投資平台其後將受害人踢出投資群組，並停運平台，「投資平台經理」亦隨之消失，受害人才發覺墜入騙局。目前，懷疑受騙報案的有131人，年齡介乎19歲至78歲，一名69歲婦人被騙去1200萬元，為損失金額最高的一宗案件，而涉及的總騙款更加高達超過1.1億元。

陳偉基稱，已要求社交平台及電訊商封鎖Hounax專頁及網站。警方正追緝涉事騙徒，暫未發現本案與JPEX案有關。

Hounax網站昨晚已無法登入，其facebook已移除，惟手機App仍可下載。