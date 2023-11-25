英藥企AstraZeneca落戶香港 研發中心揭牌 5年聘百人

英國生物製藥企業阿斯利康在香港設立研發中心及創新園，24日舉行揭牌儀式，未來將專注細胞治療等領域。(中新社)

香港 特區政府「搶企業」措施成效益彰，英國生物製藥企業阿斯利康（AstraZeneca）在香港設立研發中心及香港國際生命科學創新園，揭牌儀式昨日在政府總部舉行，由財政司長陳茂波、引進重點企業辦公室主任容偉雄、阿斯利康全球執行副總裁王磊等主持並致辭。

大公報報導，陳茂波表示，研發中心將是香港首個由全球前十大藥企建立的研發中心，專注細胞治療、基因治療等重點領域的藥物研發，相信能為區域醫藥研發注入新動能。

王磊表示，會進一步擴大在香港的研發布局，在香港多做臨床研究，支持內地新藥在香港和內地獲批後上市，「香港的專家和科研人員是世界級的，交流是沒有障礙的」。

據報導，阿斯利康在香港成立的研發中心，預計最快明年落成，屆時會搬入河套區，他們期望五年內可吸納到逾百名科研人員。該中心將與香港的大學、科研機構、創科園區等合作，有利推動香港重點治療領域藥物的創新研究，並擴大香港生命健康科技生態系統。

陳茂波表示，阿斯利康除了在香港落戶以外，也積極帶動上、中、下游相關企業來到香港。阿斯利康這次同時組織了約80家內地醫藥和生物科技等企業赴港考察，這些企業主要為醫藥和生物科技企業，其中有已上市的大型企業，也有從事前沿醫藥技術的初創企業，當中包括阿斯利康的上、中、下游合作夥伴。

引進辦昨稱，將繼續聯繫相關初創企業提供一站式落戶香港服務。

另據明報報導，赴港考察的廣東天科雅生物醫藥科技有限公司共同創始人兼董事長蘇震波稱，有意到香港發展臨牀研究，數月內將在科學園設實驗室，未來數年將以香港作為其中一個中心，將部分短線研發及知識產權遷至香港。他還說，擬明年底當市場「好一些」時，考慮在港首次公開募股（IPO）集資。

報導稱，泰格醫藥為引進辦早前公布已來港落戶的重點企業，今年8月在港設總部，提供生物醫藥研發服務平台，為製藥和醫療器械行業提供創新研發解決方案。其子公司泰格捷通副總裁單彬說，香港具備人才及國際優勢，有助內地客戶「透過香港走向世界」，拓展海外市場，公司將根據業務發展情况，考慮在河套區港深創科園設辦公室，亦有意拓展檢測 業務。