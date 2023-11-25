吳佩慈男友紀曉波 捲內地跨境博彩犯罪 傳北京認定是主腦

在港澳頗出風頭的「賭場大亨」紀曉波（左），與台灣女星吳佩慈（右）育有四名子女。(取材自微博)

繼賭場大亨周焯華（洗米華）及陳榮煉(女星安以軒老公)之後，又有跨境賭博集團在內地被查處並宣判。昨天，北京 法院對崔麗梅等15人犯罪集團作出一審判決，以開設賭場罪將崔麗梅判刑8年半，並指紀某某（另案處理）是主腦。有消息稱，紀某某正是台灣女星吳佩慈的男友紀曉波，崔麗梅則是他的阿姨。

新華社報導，北京市第一中級人民法院昨日公告，對崔麗梅等15人犯開設賭場罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、催收非法債務罪、運送他人偷越邊境罪一案作出一審判決，以開設賭場罪判處崔麗梅有期徒刑8年6個月，並處罰金20萬人民幣；以開設賭場罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、催收非法債務罪、運送他人偷越邊境罪分別判處申中連、楊坤華等14人有期徒刑7年6個月至1年8個月不等的刑罰，並處罰金。

法院經審理查明，2008年至2021年間，為謀取非法利益，紀某某（另案處理）、董某某（另案處理）共同或分別組織崔麗梅等3人，在境外開設賭場；組織申中連等8人採取暴力、威脅及其他手段索要因賭博形成的非法債務；組織被告人周敬文等4人轉化因賭博形成的非法債權、轉移資產。

上述人員長期糾集在一起，形成了以紀某某為首要分子、崔麗梅等15人為成員的惡勢力犯罪集團，在北京及外省市，多次招攬中國公民赴境外賭博、尋釁滋事、非法侵入住宅、催收非法債務等違法犯罪行為。

法院沒有直接點出紀某某是何人，但據悉他正是吳佩慈的男友、在港澳頗出風頭的「賭場大亨」紀曉波，崔麗梅是其阿姨，也即紀母的妹妹，曾短暫擔任紀名下一間香港 上市公司「博華太平洋」的執行董事。案件提及的董某某，是紀曉波最新的生意夥伴。

紀曉波近幾年頻傳財務風波，今年7月在香港海港城 ，出現疑似向紀曉波、吳佩慈的「討債海報」，指控紀男和吳女是「國際級大老千」，還有「人血饅頭」、「窮途末日」等斗大字樣；另一張則印有紀男的大頭，寫道「別叫我賭神、叫我死老千」，疑似是債務糾紛，傳出這對男女就是紀曉波和吳佩慈。