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香江觀察／一封簡訊 揭港女受騙三多

香港特派員 李春
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港周末，亦熱議著私人簡訊之爭，那是一名婦人在地鐵列車上手機網戀，被人拍下簡訊內容展示到網上，引動網路上熱烈討論。據之揭出香港網上騙案，以網上情緣騙案增加最快，有研究者認定港女近年有「三多」，吸引全球「渣男」來騙芳心取錢財。

最新引起熱烈討論的故事，是有人把一則地鐵上偷拍照片放到網上，照片中清晰可見一名婦人持手機，正以社交媒體WhatsApp與疑似「情人」交談，這名「情人」的照片是一名男子，電話號碼是「+234」字頭，來自非洲奈及利亞；有人相信婦人已跌入網上情緣陷阱，讚放照上網者可能幫到阿姐；也有人認為手機簡訊畢竟是私人通訊，涉及隱私不應公開；還有人說或許真是其情人到非洲公幹也說不定。

放下這婦人是否中招不論，單說這網上情緣騙局，在香港是日漸猖獗。去年曾有數字說網上情緣騙案一年大增五成，香港警方則說，今年前三季度香港網上投資詐騙案達到歷史最高水平，不少網上投資騙案，其實都是網上情緣騙案，先甜言蜜語騙取芳心，再誘人跌入投資陷阱。

正因此，香港滙豐銀行官網上有網絡安全及防詐騙資訊中心專頁，其中特別提醒23至29歲的Y世代，「網戀騙局偷心又偷金，您會中招嗎？」又列據數據說，超過80%香港人曾經成為騙徒的目標，當中26%墜入騙案，平均損失3800港元(約489美元)。而三成受訪者曾遇過網上「愛情騙子」，當中7%受訪者蒙受金錢損失。

香港人遇事抱團，臉書上已有「網上騙案受害者大聯盟」，登入去看，近期加入者特別多，不少人公開受騙狀況希望助人防騙。

在今年的網上情緣騙案中，女性受騙者為多，其中一位清潔女工，因網戀而被騙約120萬港元(約15.4萬美元)。香港社會學者說，香港女性有「三多」，即未婚者多，15歲以上未婚者有百萬之眾；失婚者多，年離婚案倍增至約3萬宗；還有一個懂英文的多，這方便其上網，也引來「全球渣男」。

香港 投資 地鐵

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