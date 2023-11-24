今年1700萬人次 高鐵香港段載客量超越疫前

高鐵香港段今年前11個月累計載客量，已超過1700萬人次，乘客數量比2019年全年人數還多。(中通社)

香港 社會全面復常後，高鐵香港段今年載客量已達逾1700萬人次，超越2019年疫前全年人數，不僅因訪港遊客增加，還有市民北上往返等因素，而經高鐵來港的旅行團客亦恢復至疫前八成水平。

綜合大公、文匯報報導，港鐵發言人昨表示，復常後跨境客運需求殷切，截至剛過去的周末，今年高鐵香港段載客人次已超越2019年全年乘客量，達至逾1700萬；十一和中秋節長假期期間更創出超過10萬人次新高。

港鐵說，高鐵已成為不少旅客到訪香港的首選，尤其以往來深圳的乘客增長最為顯著。內地旅客自3月起占高鐵載客量一半以上，隨著內地旅客訪港簽證 限制逐步放寬，7月後使用高鐵的內地旅客亦超過2019年同期，深化兩地連繫交流。

雖然高鐵整體運量上升，但「實政圓桌」立法會議員田北辰認為仍有提升空間，建議短途的高鐵段應允許開設站位，以提高運輸效率。

此外，香港航空也預料航班將在今年底前恢復至疫情 前水平，較預期提早實現復常目標。港航主席張有強預測，今年全年的平均客座率恢復至85%。今年首三季，香港航空航班年增長超過8倍，乘客數量亦按年增長超過38倍。

據報導，國泰航空亦報捷，10月載客逾168萬人次，按年增3.2倍，相當於疫前2019年同期的61%水平，並有望時隔4年後重新錄得全年溢利。