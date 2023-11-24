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樓齡逾50年近9000幢 香港經民聯倡撤辣重建

香港新聞組╱香港24日電
經民聯發表研究報告指出，香港樓齡逾50年樓宇近9000幢，每10棟樓宇平均2棟超齡，認為故舊區有重建必要；圖為示意圖。 (中通社)
經民聯發表研究報告指出，香港樓齡逾50年樓宇近9000幢，每10棟樓宇平均2棟超齡，認為故舊區有重建必要；圖為示意圖。 (中通社)

香港樓宇老化嚴重，為推動大規模舊區重建，經民聯提出11項建議，包括推動樓市全面「撤辣」，減省重建成本、放寬地積比，提升樓宇高度，增加市建局和開發商重建意欲。目標每5年重建750棟，增加1.1萬個單位。

香港經濟日報報導，根據屋宇署記錄，50年樓齡以上由2010年的3900棟，大幅增加至2020年8700棟，即平均每10棟樓就有2棟超齡，推算2040年將達致21700棟，故舊區重建有必要性和緊迫性。

經民聯主席盧偉國表示，在舊樓、「三無大廈 」和殺房的三重打擊下，導致香港不少地區出現各種衛生管理、治安問題，成為香港「計時炸彈 」。他建議政府全面檢討《市區重建策略》，如5年重建750棟，每年不但可提供逾1.1 萬個住宅單位，至少可供約3萬人居住，亦會為香港帶來接近1萬個就業機會。

經民聯副主席林健鋒要求，政府全面撤銷樓市「辣招」，免除買家印花稅、新住宅印花稅、額外印花稅，盡快促進樓市復常，同時可考慮豁免舊樓重建單位的「禁售期」，以減省重建成本，加快重建步伐。

經民聯議員林健鋒也建議，政府放寬地積比率，提高樓宇高度，令重建後可新增的平位教目進一步增加，增加發展商重建舊樓的誘因。

為了協助業主維修舊樓，經民聯議員梁美芬促請政府「多管齊下」，包括逐步擴展市建局九龍城「聯廈聯管」計畫至更多地區，組織專門負責「三無大廈」的清潔隊和為香港各區樓宇檢驗和維修的進度等。

此外，經民聯亦建議注資市建局，成立重建專項基金，解決重建資金問題；放寬有迫切需要重建的舊樓強拍門檻，加快重建進度。至於「同區7年樓齡」補償機制則不宜改動，既避免引起新的爭議，又可以為業主放售單位予市建局提供足夠誘因。

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