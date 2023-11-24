我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

11年居冠榮景不再 港貨櫃吞吐量今年恐跌出全球10大

香港新聞組╱香港24日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

曾經連續11年蟬聯全球港口貨櫃吞吐量排行榜第一的香港，近年排名每況愈下。香港國際貨櫃碼頭（HIT）昨預計2023年香港港口貨櫃吞吐量，將由2019年時的1800萬標準箱，跌至今年約1400萬標準箱，預料將跌出全球港口吞吐量排行榜前十名。

文匯報報導，HIT指，近年面對全球經濟放緩、貿易需求下跌、地緣政局、疫情恢復緩慢，以及鄰近港口競爭等多項因素，葵青貨櫃碼頭吞吐量持續下降。而業內人士則認為，受到貨源腹地、成本等因素制約，香港貨櫃吞吐下跌是意料中事，香港的國際航運中心地位應該要朝高增值方向發展。 

HIT指出，相比2019年，2023年葵青貨櫃碼頭整體吞吐量的跌幅約24%，其中的出入口貨量更下跌41%，情況嚴重。儘管今年初內地全面復常通關，但疫情期間航運公司多將貨物轉移到鄰近港口，葵青的吞吐量無法回復到疫情前水平。據估計，香港已流失了約200萬個標準貨櫃至南沙和深圳港。

香港付貨人委員會主席林宣武指出，環球經濟復甦未如預期，以及中美關係緊張等因素影響，香港的貨運業前景的確不樂觀。他預計，未來5至10年香港的吞吐量不會升，只會跌。他指，業界正期望年底會出台一些幫助到貨運業的發展政策，但相信香港未來應循高增值服務發展，如律師、保險等服務。

他解釋，香港的貨物主要來自南中國的工廠，但近8至10年來，全球的生產布局改變，貿易商因美國的政治風險大大減少了對香港及內地的採購，採購轉移去了東盟、墨西哥等地，而香港一向運貨成本較南中國的3個碼頭為高，隨著內地的港口愈來愈完善，加上內地不時有對貨運業提供優惠，都令香港與內地港口的差距愈拉愈開。

根據紀錄，香港1994年開始，連續11年成為全球港口貨櫃吞吐量之冠，直至2005年才被新加坡超越；香港之後在2007年被上海港超越，排名跌至第3；2013年被深圳港超越，排名跌至第4；2015年被舟山港超越，排名跌至第5；在2018年更被廣州港及釜山港一同超越，排名連跌兩位至第7；2019及2020年先後被青島港及天津港超越，排名跌至第8及第9位，近年一直維持第9排名。

香港 疫情 新加坡

上一則

上海學生誤坐地鐵愛心座 老翁站面前罵「羞恥嗎」 影片瘋傳掀議

下一則

香港小學加強愛國教育 小六要認識共產黨領導國家成就

延伸閱讀

恒大主席許家印在香港兩別墅 市值逾13億遭債權人接管

恒大主席許家印在香港兩別墅 市值逾13億遭債權人接管
調查：移英港人5成失業 花錢非常謹慎 99%無意回港

調查：移英港人5成失業 花錢非常謹慎 99%無意回港

香港申輸外勞1.2萬 侍應、廚師近半 議員倡簡化手續

香港申輸外勞1.2萬 侍應、廚師近半 議員倡簡化手續
眾籌自用？ 港網紅移居日本：助反修例者離港

眾籌自用？ 港網紅移居日本：助反修例者離港

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選
25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單