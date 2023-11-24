11年居冠榮景不再 港貨櫃吞吐量今年恐跌出全球10大

香港示意圖。(圖：shutterstock)

曾經連續11年蟬聯全球港口貨櫃吞吐量排行榜第一的香港 ，近年排名每況愈下。香港國際貨櫃碼頭（HIT）昨預計2023年香港港口貨櫃吞吐量，將由2019年時的1800萬標準箱，跌至今年約1400萬標準箱，預料將跌出全球港口吞吐量排行榜前十名。

文匯報報導，HIT指，近年面對全球經濟放緩、貿易需求下跌、地緣政局、疫情 恢復緩慢，以及鄰近港口競爭等多項因素，葵青貨櫃碼頭吞吐量持續下降。而業內人士則認為，受到貨源腹地、成本等因素制約，香港貨櫃吞吐下跌是意料中事，香港的國際航運中心地位應該要朝高增值方向發展。

HIT指出，相比2019年，2023年葵青貨櫃碼頭整體吞吐量的跌幅約24%，其中的出入口貨量更下跌41%，情況嚴重。儘管今年初內地全面復常通關，但疫情期間航運公司多將貨物轉移到鄰近港口，葵青的吞吐量無法回復到疫情前水平。據估計，香港已流失了約200萬個標準貨櫃至南沙和深圳港。

香港付貨人委員會主席林宣武指出，環球經濟復甦未如預期，以及中美關係緊張等因素影響，香港的貨運業前景的確不樂觀。他預計，未來5至10年香港的吞吐量不會升，只會跌。他指，業界正期望年底會出台一些幫助到貨運業的發展政策，但相信香港未來應循高增值服務發展，如律師、保險等服務。

他解釋，香港的貨物主要來自南中國的工廠，但近8至10年來，全球的生產布局改變，貿易商因美國的政治風險大大減少了對香港及內地的採購，採購轉移去了東盟、墨西哥等地，而香港一向運貨成本較南中國的3個碼頭為高，隨著內地的港口愈來愈完善，加上內地不時有對貨運業提供優惠，都令香港與內地港口的差距愈拉愈開。

根據紀錄，香港1994年開始，連續11年成為全球港口貨櫃吞吐量之冠，直至2005年才被新加坡 超越；香港之後在2007年被上海港超越，排名跌至第3；2013年被深圳港超越，排名跌至第4；2015年被舟山港超越，排名跌至第5；在2018年更被廣州港及釜山港一同超越，排名連跌兩位至第7；2019及2020年先後被青島港及天津港超越，排名跌至第8及第9位，近年一直維持第9排名。