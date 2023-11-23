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眾籌自用？ 港網紅移居日本：助反修例者離港

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

定居日本香港YouTube網紅r「大J」2019年曾以「我想食沙律」為名衆籌31萬（港幣，下同，約3.9萬美元），其後被質疑挪用款項自用，他17日上傳影片稱該眾籌為協助反修例示威者離港。

明報報導，警方昨稱不評論個別人物言論，但譴責任何企圖逃避法律責任的行為，會根據實際情况，依法循不同途徑追查所有逃犯下落，緝拿歸案。

據報導，「大J」在YouTube頻道「Jason」上傳影片《真相》，稱於「香港社會運動正處於最白熱化階段」時，有人做出激烈行為被捕，其中有個別人士的行為被拍下，若裁定罪成將面對長時間監禁。當時有一個團體詢問他可否資助一些年輕人離港。

報導稱，「大J」與其中兩名涉事年輕人直接FaceTime聯絡，確認對方身分，其後展開「我想食沙律」衆籌，籌得約30萬元，交給該團體。約一個月後，對方稱已離港安頓好，之後雙方沒再聯絡。翻查Go Get Funding網站資料，相關衆籌於2019年11月展開，合共籌得逾31萬元。

報導說，「大J」稱曾諮詢法律意見，為掩飾行為，決定自掏腰包數十萬元為自己品牌開發新產品，又花費數萬元添置新車。當時網上有輿論稱他衆籌為做自己的生意及買車，他起初感到開心，因為掩飾成功，但隨著時間過去，愈來愈多人指控他挪用款項自用，精神壓力愈來愈大，因此決定講出「真相」。現身處日本的「大J」稱「反正我本身都已經打算一世不會再返香港，講出來都已經無所謂」，又稱自己已經刪除所有紀錄。

大J本名周世鏗，英文名為JASON，網民又稱他巨龍。2002年赴日本留學，修讀工商管理。 2012年開始YouTube影音創作，主要拍攝遊戲影片及影像網誌。2015年6月 成為香港第一個突破1億觀看次數的YouTuber，年薪亦達到逾百萬港元。2019年6月起，大J積極表態支持反送中運動，備受年輕網民追捧。2021年12月30日他透過Instagram表示已移居日本。

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