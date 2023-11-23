香港申輸外勞1.2萬 侍應、廚師近半 議員倡簡化手續

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府9月推出「補充勞工 優化計畫」，擴大至26個非技術或低技術工種可申請輸入勞工。勞工及福利局局長孫玉菡昨在立法會會議上透露，截至上月31日，該計畫已收到1113宗申請，涉及申請輸入1萬2745名勞工，當中7255人屬於之前未涵蓋的職位類別。最多申請是侍應生和廚師，分占3044人及2813人，其次是售貨員、保安員、清潔員等。

大公、文匯報報導，有申請該計畫的雇主表示，計畫有助紓解人手荒，但申請程序繁複，有立法會議員建議港府簡化手續。

立法會批發及零售界議員邵家輝昨表示，對於「補充勞工優化計畫」，申請者要經過4個星期的本地招聘，才能展開外地招聘。他指，有商戶反映計畫申請手續過於繁複，一些人力資源有限的雇主要聘用勞務公司才能完成流程，建議港府研究簡化申請手續。

參與計畫的零售連鎖店日本城負責人昨表示，申請過程略為複雜，例如該公司有多間店鋪，每個不同地址的店鋪都需要填寫各自的申請表，同公司店鋪之間也不允許調動，對機動性很高的零售業帶來不便。

另外，孫玉菡還透露，除了「補充勞工優化計畫」，為紓緩院舍人手不足，6月港府推出「特別計畫」，訂定輸入護理員配額上限為7000個，包括「補充勞工計畫」下已在港工作的4000多個護理員，新增的3000個名額分批接受申請，已批出1003個配額。

為應對公共小巴行業及客車行業長期面對司機短缺問題，7月推出「運輸業輸入勞工計畫─公共小巴/客車行業」，適度容許公共小巴或客車行業申請輸入司機，名額1700個。孫玉菡表示有關配額只占相關行業人力資源缺口約一半，希望保障本地勞工優先就業 。

香港 專線小巴持牌人協會成員陳志輝昨表示，他申請約20名內地司機赴港工作，上周已進入入境處審批程序，仍需4星期至6星期辦理簽證，預計最快12月底會有首批人員抵港。

就輸入勞工在雇傭合約期間最長24個月的逗留期限，孫玉菡表示，雇主如欲繼續聘請在職的輸入勞工，可在輸入勞工的雇傭合約期屆滿前申請新的配額。