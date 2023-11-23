我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

柯郭合成局？柯文哲：邀請郭董一起在創造歷史隊伍裡前行

香港申輸外勞1.2萬 侍應、廚師近半 議員倡簡化手續

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府9月推出「補充勞工優化計畫」，擴大至26個非技術或低技術工種可申請輸入勞工。勞工及福利局局長孫玉菡昨在立法會會議上透露，截至上月31日，該計畫已收到1113宗申請，涉及申請輸入1萬2745名勞工，當中7255人屬於之前未涵蓋的職位類別。最多申請是侍應生和廚師，分占3044人及2813人，其次是售貨員、保安員、清潔員等。

大公、文匯報報導，有申請該計畫的雇主表示，計畫有助紓解人手荒，但申請程序繁複，有立法會議員建議港府簡化手續。

立法會批發及零售界議員邵家輝昨表示，對於「補充勞工優化計畫」，申請者要經過4個星期的本地招聘，才能展開外地招聘。他指，有商戶反映計畫申請手續過於繁複，一些人力資源有限的雇主要聘用勞務公司才能完成流程，建議港府研究簡化申請手續。

參與計畫的零售連鎖店日本城負責人昨表示，申請過程略為複雜，例如該公司有多間店鋪，每個不同地址的店鋪都需要填寫各自的申請表，同公司店鋪之間也不允許調動，對機動性很高的零售業帶來不便。

另外，孫玉菡還透露，除了「補充勞工優化計畫」，為紓緩院舍人手不足，6月港府推出「特別計畫」，訂定輸入護理員配額上限為7000個，包括「補充勞工計畫」下已在港工作的4000多個護理員，新增的3000個名額分批接受申請，已批出1003個配額。

為應對公共小巴行業及客車行業長期面對司機短缺問題，7月推出「運輸業輸入勞工計畫─公共小巴/客車行業」，適度容許公共小巴或客車行業申請輸入司機，名額1700個。孫玉菡表示有關配額只占相關行業人力資源缺口約一半，希望保障本地勞工優先就業

香港專線小巴持牌人協會成員陳志輝昨表示，他申請約20名內地司機赴港工作，上周已進入入境處審批程序，仍需4星期至6星期辦理簽證，預計最快12月底會有首批人員抵港。

就輸入勞工在雇傭合約期間最長24個月的逗留期限，孫玉菡表示，雇主如欲繼續聘請在職的輸入勞工，可在輸入勞工的雇傭合約期屆滿前申請新的配額。

勞工 就業 香港

上一則

眾籌自用？ 港網紅移居日本：助反修例者離港

下一則

閨密詐21萬… 上海女被騙活不過31歲 砸錢買法器續命

延伸閱讀

許家印香港2棟市價1.9億美元豪宅 被債權人接管

許家印香港2棟市價1.9億美元豪宅 被債權人接管
香港臉書賣狗肉 誘裝App盜帳戶得手17萬美元

香港臉書賣狗肉 誘裝App盜帳戶得手17萬美元
兩岸關係不佳 去年赴台港生驟減 赴陸穩定成長

兩岸關係不佳 去年赴台港生驟減 赴陸穩定成長
黎智英等國安案件送中？港官員指特殊情況才會移交

黎智英等國安案件送中？港官員指特殊情況才會移交

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬