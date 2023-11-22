尖沙咀鋪租跌一名 列全球第三 港消費力「雙失」

房地產服務商戴德梁行21日發布報告指出，香港尖沙咀蟬聯亞太區最昂貴購物地段，位列全球第三最昂貴購物地段。（中通社）

香港 經濟復甦步伐較預期慢，港府本月中將今年全年GDP增長預測下調至3.2%。昨日一項調查顯示，尖沙咀以每年每平方呎1493美元租金 ，在全球最貴購物地段排名中位列第三，並蟬聯亞太區最貴位置。

大公、文匯報報導，不過，隨著旅客消費喜好改變及港幣匯率強勁，香港消費力出現「雙失」：旅客赴港減少及消費減少，本地人消費則外流深圳、日台韓。調查機構建議港府及業界因應消費市場變化，聚焦國際大型盛事，尤其是具文體元素在內的體驗式零售振興市道。

戴德梁行昨發表《全球主要零售大街》報告，香港尖沙咀在全球最昂貴購物地段排名下跌一位，位居第三，在亞太區排名則蟬聯第一，主要街區商店租金每年每平方呎1493美元，按年升4%，與疫情 前比較則跌39%；銅鑼灣在亞太區排名第二，主要街區商店租金每年每平方呎1374美元，按年升6%，與疫情前比較跌46%。全球排名第一的是美國紐約上第五大道（第49街至60街）、第二是義大利米蘭蒙特拿破崙大街。

香港尖沙咀及銅鑼灣租金按年回升，戴德梁行執行董事及香港商鋪代理及管理服務主管林應威認為，即使受到全球經濟增長放緩影響，香港一線街鋪的復甦仍富有韌性，當然也有疫情期間的低基數效應。他稱，目前尖沙咀廣東道一帶商鋪空置率約10%，由於整體環球經濟氣氛不明朗，奢侈品品牌在擴張或作整合時相對審慎，預期空置率可能要半年至一年後改善，香港要重返全球最貴購物地段前兩名，可能需要較長時間。

三年疫情改變了世界，報告指出，隨著旅客消費喜好變化及港幣匯率強勁，形成旅客赴港減少、消費減少、而本地人消費外流深圳、日台韓情況，香港零售市場格局已發生重大變化。聯匯下掛鈎美元的港元，隨美國加息持續升值，大為削弱旅客赴港消費意慾，另一面則促使港人外遊。

戴德梁行指出，香港零售生態正在蛻變，消費者不再只追求奢侈品和純購物體驗，反而對創新零售概念、活動和娛樂式零售的需求日益增加，體驗式消費成市場新趨勢。健康相關行業亦發展成零售市場重要的增長動力。

林應威建議，業主和零售商需重新檢視其傳統營運策略，並著力增強現有的零售體驗，例如可以引入創新概念，更充分利用商場內閒置的公共空間，增加與運動和健康相關的元素和設施。