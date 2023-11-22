我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

尖沙咀鋪租跌一名 列全球第三 港消費力「雙失」

香港新聞組／香港22日電
房地產服務商戴德梁行21日發布報告指出，香港尖沙咀蟬聯亞太區最昂貴購物地段，位列全球第三最昂貴購物地段。（中通社）
房地產服務商戴德梁行21日發布報告指出，香港尖沙咀蟬聯亞太區最昂貴購物地段，位列全球第三最昂貴購物地段。（中通社）

香港經濟復甦步伐較預期慢，港府本月中將今年全年GDP增長預測下調至3.2%。昨日一項調查顯示，尖沙咀以每年每平方呎1493美元租金，在全球最貴購物地段排名中位列第三，並蟬聯亞太區最貴位置。

大公、文匯報報導，不過，隨著旅客消費喜好改變及港幣匯率強勁，香港消費力出現「雙失」：旅客赴港減少及消費減少，本地人消費則外流深圳、日台韓。調查機構建議港府及業界因應消費市場變化，聚焦國際大型盛事，尤其是具文體元素在內的體驗式零售振興市道。

戴德梁行昨發表《全球主要零售大街》報告，香港尖沙咀在全球最昂貴購物地段排名下跌一位，位居第三，在亞太區排名則蟬聯第一，主要街區商店租金每年每平方呎1493美元，按年升4%，與疫情前比較則跌39%；銅鑼灣在亞太區排名第二，主要街區商店租金每年每平方呎1374美元，按年升6%，與疫情前比較跌46%。全球排名第一的是美國紐約上第五大道（第49街至60街）、第二是義大利米蘭蒙特拿破崙大街。

香港尖沙咀及銅鑼灣租金按年回升，戴德梁行執行董事及香港商鋪代理及管理服務主管林應威認為，即使受到全球經濟增長放緩影響，香港一線街鋪的復甦仍富有韌性，當然也有疫情期間的低基數效應。他稱，目前尖沙咀廣東道一帶商鋪空置率約10%，由於整體環球經濟氣氛不明朗，奢侈品品牌在擴張或作整合時相對審慎，預期空置率可能要半年至一年後改善，香港要重返全球最貴購物地段前兩名，可能需要較長時間。

三年疫情改變了世界，報告指出，隨著旅客消費喜好變化及港幣匯率強勁，形成旅客赴港減少、消費減少、而本地人消費外流深圳、日台韓情況，香港零售市場格局已發生重大變化。聯匯下掛鈎美元的港元，隨美國加息持續升值，大為削弱旅客赴港消費意慾，另一面則促使港人外遊。

戴德梁行指出，香港零售生態正在蛻變，消費者不再只追求奢侈品和純購物體驗，反而對創新零售概念、活動和娛樂式零售的需求日益增加，體驗式消費成市場新趨勢。健康相關行業亦發展成零售市場重要的增長動力。

林應威建議，業主和零售商需重新檢視其傳統營運策略，並著力增強現有的零售體驗，例如可以引入創新概念，更充分利用商場內閒置的公共空間，增加與運動和健康相關的元素和設施。

香港 租金 疫情

上一則

從緬甸贖回後 中國男怨父母：為何把我搞回來

下一則

港男醫穿校裙遊蕩中學被捕 車子搜出5校制服、假髮

延伸閱讀

香港臉書賣狗肉 誘裝App盜帳戶得手17萬美元

香港臉書賣狗肉 誘裝App盜帳戶得手17萬美元
港疫後TSA 愛用網絡語 小六、中三中英數達標率創低

港疫後TSA 愛用網絡語 小六、中三中英數達標率創低
香港迪士尼「冰雪奇緣」主題園區開幕 艾莎、安娜與雪寶迎客

香港迪士尼「冰雪奇緣」主題園區開幕 艾莎、安娜與雪寶迎客
兩岸關係不佳 去年赴台港生驟減 赴陸穩定成長

兩岸關係不佳 去年赴台港生驟減 赴陸穩定成長

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的三大頭目，並移交中國公安。（取材自觀察者網）

活埋中國臥底警察…中怒破緬甸電詐明家族 頭目自殺3被逮

2023-11-17 01:29

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職