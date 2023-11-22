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英國美術館梵谷、莫內、拉斐爾…52幅真跡 港故宮開展

香港新聞組／香港22日電
香港故宮舉辦「從波提切利到梵高」，這是香港首次與英國國家美術館合辦的藝術珍藏展覽，展覽橫跨400多年西方藝術歷程。圖為現場人士參觀展覽。（中新社）
香港故宮舉辦「從波提切利到梵高」，這是香港首次與英國國家美術館合辦的藝術珍藏展覽，展覽橫跨400多年西方藝術歷程。圖為現場人士參觀展覽。（中新社）

來自英國國家美術館的「從波提切利到梵高（梵谷）」亞洲巡迴展覽，終於來到第三站──香港。展覽為觀眾呈現52幅15世紀至20世紀初、多位歐洲繪畫巨匠的頂尖傑作，包括波提切利、拉斐爾、提香、米開朗基羅、林布蘭、莫內和梵谷等。展出作品涵蓋文藝復興、印象派及後印象派等多個重要藝術史轉捩點，涉及宗教、神話、生活等主題。

大公、文匯報報導，展覽22日起至明年4月11日在香港故宮文化博物館展廳9作為特別展覽展出，分為宗教藝術、神話傳說、日常生活、人物肖像、風物景觀及現代時光六個單元，呈現西方藝術史。標準成人票價為150港元（約19.2美元），特惠門票75港元（約9.6美元），料可吸引不少於30萬人次觀展。

來自「英國國家美術館珍藏展」的拉斐爾《聖母子與施洗者約翰》。（取材自香港故宮文化...
來自「英國國家美術館珍藏展」的拉斐爾《聖母子與施洗者約翰》。（取材自香港故宮文化博物館）

由香港故宮館與英國國家美術館合辦的「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」，昨舉行傳媒預展。展覽橫跨400多年西方藝術史長河，亦是英國國家美術館的縮影，展出由50位藝術巨匠創作的52幅傑作，包括湯馬士勞倫斯的《查爾斯·威廉·蘭姆頓肖像》（紅衣男孩），林布蘭的《63歲的自畫像》，莫內的《鳶尾花》，及梵谷的《長草地與蝴蝶》等。

香港故宮舉辦「從波提切利到梵高」，這是香港首次與英國國家美術館合辦的藝術珍藏展覽...
香港故宮舉辦「從波提切利到梵高」，這是香港首次與英國國家美術館合辦的藝術珍藏展覽，展覽橫跨400多年西方藝術歷程。圖為荷蘭畫家梵谷的《長草地與蝴蝶》畫作。（中新社）

香港故宮館館長吳志華透露，目前展覽門票已開始預售，相信預訂情況不俗，由去年7月開館至今，該館已累積接待超過170萬人次，「對於收費博物館來說是不錯的成績」，接下來還有聖誕、新年等假期，預計會吸引更多遊客，料英國國家美術館珍藏展整個展期會有不少於30萬人次觀看。

首度訪港的英國國家美術館館長表示，在早前的上海站和首爾站巡迴展，展覽方式是按時間順序排列，今次在香港的展覽則是按不同主題排列，是非常有魅力和有趣的展示方式。

另據明報報導，此次展覽特別展示文物修復專家對作品的科學研究，揭示畫中祕密，亦設有以《長草地與蝴蝶》為靈感的互動媒體裝置，重現梵谷晚年時期入住的精神病院對出草地，讓參觀者沉浸式體驗畫作場景，投射出來的蝴蝶恍似在草間飛舞。博物館亦與香港管弦樂團合作策畫一系列曲目，以配合不同單元及展覽主題在現場播出。

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