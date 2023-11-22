為詐騙首腦慶生片惹議 曾志偉：拒再為陌生人祝壽

香港藝人曾志偉為電騙首腦白應蒼慶生的影片。（影片截圖）

內地社群日前熱傳一段「多位明星給緬北四大家族白所成之子白應蒼慶生」影片，顯示港星曾志偉、黃一飛、曹查理，與內地國家一級演員杜旭東、著名相聲演員侯耀華等人，都有錄製影片為緬甸詐騙 頭子白應蒼慶生。

香港 01報導，網傳影片顯示，眾多明星網紅拍片為他慶生，其中港星曾志偉、黃一飛在影片中直呼白應蒼大名，說道「在這裡我祝白應蒼生日快樂，鵬程萬里」。

曾志偉19日就事件回應稱，自己是應內地朋友的要求，拍片祝賀朋友的朋友生日，但經過這次事件，以後若是不熟識的人提出拍片要求，他都會拒絕。

據報導，緬北果敢自治區「四大家族」分別為白所成家族、魏超仁家族、劉國璽家族和劉阿寶家族。近期，白所成的二兒子、百勝集團總經理、蒼勝科技電詐園區創辦人白應蒼，高調舉行30歲生日宴會的現場畫面遭網民曝光。

媒體曝光內地早就存在明碼標價的明星祝福產業鏈，一線紅星要價超過人民幣10萬元（約1.4萬美元）。

11月16日、17日，曹查理及杜旭東相繼在社交平台發影片道歉。曹查理坦言，自己與緬甸人並沒有來往，只是為了生活要賺錢。杜旭東則表示，自己受朋友之託，在沒有在考證白家背景的情況下錄製了網傳的祝賀影片。