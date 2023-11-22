我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

為詐騙首腦慶生片惹議 曾志偉：拒再為陌生人祝壽

香港新聞組／香港22日電
香港藝人曾志偉為電騙首腦白應蒼慶生的影片。（影片截圖）
香港藝人曾志偉為電騙首腦白應蒼慶生的影片。（影片截圖）

內地社群日前熱傳一段「多位明星給緬北四大家族白所成之子白應蒼慶生」影片，顯示港星曾志偉、黃一飛、曹查理，與內地國家一級演員杜旭東、著名相聲演員侯耀華等人，都有錄製影片為緬甸詐騙頭子白應蒼慶生。

香港01報導，網傳影片顯示，眾多明星網紅拍片為他慶生，其中港星曾志偉、黃一飛在影片中直呼白應蒼大名，說道「在這裡我祝白應蒼生日快樂，鵬程萬里」。

曾志偉19日就事件回應稱，自己是應內地朋友的要求，拍片祝賀朋友的朋友生日，但經過這次事件，以後若是不熟識的人提出拍片要求，他都會拒絕。

據報導，緬北果敢自治區「四大家族」分別為白所成家族、魏超仁家族、劉國璽家族和劉阿寶家族。近期，白所成的二兒子、百勝集團總經理、蒼勝科技電詐園區創辦人白應蒼，高調舉行30歲生日宴會的現場畫面遭網民曝光。

媒體曝光內地早就存在明碼標價的明星祝福產業鏈，一線紅星要價超過人民幣10萬元（約1.4萬美元）。

11月16日、17日，曹查理及杜旭東相繼在社交平台發影片道歉。曹查理坦言，自己與緬甸人並沒有來往，只是為了生活要賺錢。杜旭東則表示，自己受朋友之託，在沒有在考證白家背景的情況下錄製了網傳的祝賀影片。

緬甸 香港 詐騙

上一則

港男醫穿校裙遊蕩中學被捕 車子搜出5校制服、假髮

下一則

橡膠條、竹竿、粗繩全用…花式「打人」短片引流亂象多

延伸閱讀

緬北詐騙產業太猖狂 至少10萬人 中方努力抓人恐危及中緬關係

緬北詐騙產業太猖狂 至少10萬人 中方努力抓人恐危及中緬關係
拜登81歲生日蛋糕曝光宛如火球 自嘲插了146根蠟燭

拜登81歲生日蛋糕曝光宛如火球 自嘲插了146根蠟燭
曾志偉為詐騙頭子慶生 曝中國明星祝福產業鏈

曾志偉為詐騙頭子慶生 曝中國明星祝福產業鏈
「三級片皇帝」替緬甸詐騙集團首腦慶生 港演員認「為了錢沒辦法」

「三級片皇帝」替緬甸詐騙集團首腦慶生 港演員認「為了錢沒辦法」

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的三大頭目，並移交中國公安。（取材自觀察者網）

活埋中國臥底警察…中怒破緬甸電詐明家族 頭目自殺3被逮

2023-11-17 01:29

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職