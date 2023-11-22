廣東推粵港澳統一身分認證 逾70項服務解決生活麻煩

香港示意圖。(圖：shutterstock)

廣東省21日公布《「數字灣區 」建設三年行動方案》，提出推動粵港澳政務服務一體化，明確以數字化促進粵港澳三地經濟發展、公共服務與社會治理深度融合的目標。在「推動政府服務銜接融合，實現灣區居民『生活通』」方面，方案提出，推動三地居民統一身分認證、電子簽名互認，實現企業和居民高頻事項「跨境通辦」。

大公報報導，據介紹，該平台整合涵蓋了交通、支付、求職、養老、醫療、教育、旅行等場景的70餘項高頻公共服務，還將推動廣東政務服務網、「粵系列」移動政務服務平台與香港 「智方便」等政府服務平台對接互認。

香港01報導，方案提出，將圍繞「用戶通、系統通、數據通、證照通、業務通」目標，加快推動大灣區政務服務事項目錄、標準銜接，按照用戶授權原則，著力打通粵港澳三地政務服務鏈條和數據共享堵點，推動三地居民統一身分認證、電子簽名互認，實現企業和居民高頻事項「跨境通辦」。協調國家有關部門推動港澳居民來往內地通行證等港澳居民高頻事項全流程電子化辦理。方案還給出建設「數字灣區」的3年實施步驟。

另據大公、文匯報報導，廣東省政務服務數據管理局黨組成員魏文濤說，粵港兩地創新建立粵港在線身分互認體系，首次實現內地政務系統對香港市民身分的在線認證。香港市民登錄廣東政務服務網、「粵省事」時，選擇通過香港「智方便」認證，即可順利完成身分核驗，線上辦理內地政務服務。

廣東省政務服務數據管理局局長楊鵬飛表示，「數字灣區」建設的目標是將粵港澳大灣區打造成為全球數字化最高水平的灣區。

另一方面， 針對大灣區居民通信、交通、食住行的需要，「灣事通」泛公共服務平台將亮相。充分聚合和引導社會力量，打造「灣事通」泛公共服務與資訊平台，圍繞粵港澳三地居民出行、通關、通信、支付、求職等場景和習慣，提供無感、便捷的跨境服務。拓展跨境電子錢包、數字貨幣 、移動支付等應用在大灣區互認互通。

據了解， 「灣事通」小程序將於近日在微信和支付寶小程序同步上線。

方案還明確將進一步豐富回鄉證、港澳居民居住證在大灣區的便利應用場景，指出將加快推動港澳居民來往內地通行證、港澳居民居住證在大灣區交通、住宿、求職、保險、電子貨幣等業務辦理方面，享有與內地居民身分證同等便利。

港青盼望「灣事通」解決生活「小麻煩」，「如果這個小程序能幫忙解決這些問題，我們會非常方便。」就讀於廣州中醫藥大學的港生林鼎雲表示，他在內地都是綁定回鄉證進行身份認證。