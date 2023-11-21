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港警官方抖音片 首日粉絲近200萬 網民：以為拍電影

香港新聞組／香港21日電
香港警務處公共關係部於19日啟用抖音官方帳號。（取材自香港警務處）
香港警務處公共關係部於19日啟用抖音官方帳號。（取材自香港警務處）

近年來多了不少香港人使用內地社交平台，加上短視頻成為網上一主要趨勢，特別是小紅書及抖音，香港警察在經營官方小紅書後一直收穫大量好評，近日更大玩抖音。

香港警務處19日啓用官方抖音號，警方指推出目的旨在藉開拓更多社交媒體渠道，配以創意短視頻以迎合市民使用社交媒體的習慣，加強與香港市民、於內地工作或居住的港人，以及其他地區的民眾接觸，同時將各種實用及多元化的資訊，包括警務資訊和防騙滅罪訊息，有效地廣泛推送給市民大眾，展現警隊正面形象，加深市民對警務工作的了解及支持，說好警察故事。

綜合香港01等港媒報導，「香港警察」的抖音頻道推出的首段短片，由警務處處長蕭澤頤帶領不同崗位人員拍攝，網民對影片反應非常熱烈，首24小時短片播放量逾7340萬次，獲272萬次點讚，單日漲粉量亦接近200萬。

警務處設立官方抖音號，是繼臉書、Instagram、X、WhatsApp頻道、YouTube、小紅書、微信及微博後，警隊新增的第9個社交媒體官方帳號。

11月19日開通的香港警察抖音官方帳號，將由警務處處長蕭澤頤帶領不同崗位人員拍攝...
11月19日開通的香港警察抖音官方帳號，將由警務處處長蕭澤頤帶領不同崗位人員拍攝的短片揭開序幕。（視頻截圖）

警務處在首個24秒影片中介紹警察各部門，包括爆炸品處理課、反恐特勤隊、警犬隊、機場特警隊等，片尾更由警務處處長蕭澤頤帶頭呼籲用戶關注，「香港警察正式加入抖音，請大家關注我地」。

而其拍攝手法神似港產電影而引起大批內地網民的關注，在短短不足24小時已經吸引22萬個留言，評論一面倒支持及歡迎香港警察進駐抖音，「我還以為拍電影」、「進抖音的第一個視頻就是這個」、「熱烈歡迎，還有那個警方沒有進駐抖音」、「阿sir也太帥了吧」、「聽警察叔叔的話，果斷關注。」

此外，香港特首李家超自去年7月1日開設新浪微博帳號以來，粉絲數突破500萬。李家超20日在微博發文感謝網民支持，更表示期望未來能夠跟大家有更多分享和聯繫。他說：「今早如常打開微博時，發現粉絲數目已突破500萬，使我很感動。感謝大家一直以來的陪伴、支持和踴躍留言，讓我聽到更多聲音，幫助我做得更好。」

香港 抖音 微博

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