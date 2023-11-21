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港疫後TSA 愛用網絡語 小六、中三中英數達標率創低

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港考評局昨公布2023年全港性系統評估（TSA）報告，為停辦三年後首份。參與評估的小三、小六和中三學生在中、英、數三科達標率均有下跌，當中小六和中三學生中、英、數三科達標率均創新低。其中小六英文達標率不足六成半，較2019年大跌8.5個百分點。

港媒分析，學生水平下跌，相信與疫情期間上網課有關，學校和家長在為學童追進度之餘，亦要給學童足夠時間和空間適應。

綜合港媒報導，考評局指部分小六生在寫短文或說話評估時用「網路用語」，小部分學生偶有意思不清晰，宜注意。有前小學校長指出，學生達標率下跌屬預期之內，而基層家庭學生表現下跌較明顯。

教育局表示，疫情影響學生學習和發展，不宜以今次評估結果作定論，而香港TSA數據與國際大型評估反映情況相若，大部分跌幅屬可接受的波幅範圍。局方呼籲學校和家長不要只著眼評估結果，更應理解整體達標率下跌背後各種原因，給予學生空間重新適應校園生活與節奏。

作為全港統一執行的評估，TSA旨在提供客觀數據，幫助學校及港府了解學生在不同學習階段完結時，在中文、英文、數學三科的基本能力，並根據所得資料，回饋校本學與教規畫和檢視教育政策。據2023年TSA報告顯示，小三級學生在中、英、數的整體達標率分別為82.4%、79.5%及86.5%，較2019年下跌3.4、0.3及1.2個百分點。

小六級學生該三科整體達標率分別為71.1%、64.3%及78.3%，較2019年大跌6.8、8.5及5.9個百分點。中三級學生該三科的達標率則分別是74.7%、67.8%及76.6%，較2019年下降1.7、1.7及3個百分點。報告指，大致上小三、小六及中三級的學生在各科達到基本能力水平的比率，以數學科最高，然後是中文科及英文科。

局方認為，三年疫情期間學校一直靈活應變，做到停課不停學，同時累積經驗，不斷探索有效措施以照顧學生的不同需要，相信學校會善用TSA報告的資訊，更全面地了解學生在各學習範疇的表現和需要，從而提升學與教的效能。

中大教育數據研究中心教授侯傑泰分析，疫後全球學生學習水平均有所下跌，最新TSA成績反映疫下因考試次數減少，香港學生缺乏溫習的推動力，學習表現轉差，相關影響在小六學生尤其明顯。

港媒評論分析，疫情確實影響學生學習和發展，雖說這是全球性現象，但學生水平下跌是短期趨勢，仍有待觀察，相信教育界會密切關注未來幾屆TSA評估，再根據有關數據檢視教育政策。

教育局 疫情 香港

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