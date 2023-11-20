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小黨新人入閘香港區選 力爭泛民青年票

香港新聞組／香港20日電
香港街頭隨處可見區議會一般選舉的宣傳廣告。（中通社）
香港街頭隨處可見區議會一般選舉的宣傳廣告。（中通社）

改制後首場香港區議會選舉12月10日舉行，非建制派缺席區議會改制後首場選舉，實政圓桌及民主思路各只有一名參選人獲得足夠「三會」提名，順利入閘參選，他們都強調聆聽多元聲音，盼爭取民主派選民支持。有建制政黨新人表示，會透過地區議題打開與年輕人溝通之門，關心民生。

文匯報報導，區選投票日臨近，全港各界都以多種形式宣傳完善地區治理後的首次區議會選舉，讓市民對所屬選區的各候選人有更進一步了解，並呼籲更多市民積極投票，選出合意的區議員共同建設美好社區。

昨日多個同鄉社團首長走訪港九、新界等多個選區，鼓勵市民投出一個務實幹事、貼地氣、為民生的全新區議會。工聯會亦舉辦九龍東花車巡遊活動，7個行業工會代表分別身穿廚師、司機、文職人員等標誌性服飾，將模擬選票投放入模擬票箱中，藉此鼓勵全港打工仔在12月10日投下神聖一票。

另據明報報導，實政圓桌屯門西選區的莊豪鋒表示，今次競選主攻中產區及現任民主派區議員的選區，冀民主派支持者認同實政圓桌「是其是、非其非」的理性問政路線，「因為我們的聲音相對可以代表他們，我們亦願意聆聽他們的訴求」。他認為，自己同時代表4名未能參選的黨友，視選舉結果為開明建制路線成敗的重要指標。

本身派5人參選的實政圓桌4人未獲足夠提名，莊豪鋒承認無預料入閘有困難。今年39歲、上屆在元朗參選落敗的他自言，成功參選較幸運，因為曾經參選且身兼三會委員，人脈較廣，其中一半提名人主動聯絡他。

他認為今屆三會獲委任時未知要身負提名重任，很多委員不熟悉政治、擔心開罪別人，寧願不提名。他特別提到，實政圓桌召集人田北辰在三會有不少「粉絲」，但是當中很多人亦拒絕提名。

他強調不會刻意討好民主派選民，但認為實政圓桌相對能代表他們，冀他們認同和支持，否則將失去在區議會反映意見的對象。「我想很難叫泛民（支持者）找工聯會，更加不會找何君堯等。」

同區其他候選人均表示，有力爭取民主派選民支持。民建聯鍾健峰稱，該黨在區內長年服務、樁腳較多是優勢，強調「服務不應分藍黃」，居民有需要就會幫忙。

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