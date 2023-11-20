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68歲周潤發首跑半馬 2小時27分達標：明年會再參加

香港新聞組／香港20日電
周潤發（左二）參與首場賽事，指比賽時不感疲倦。（取材自微博）
周潤發（左二）參與首場賽事，指比賽時不感疲倦。（取材自微博）

繼今年初完成渣打馬拉松10公里賽事後，68歲的香港影星「發哥」周潤發昨天再次出戰馬拉松，參加了首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松比賽，以2小時27分56秒成功跑畢約21公里的賽道，完成人生首場半馬。

大公、文匯報報導，「發哥」穿上一身黑色運動裝出發，沿途不停跟參賽者及市民打招呼，笑容滿面，不少跑手沿途與他搭訕及結伴同跑。衝線時，兩旁圍觀者都熱烈為「發哥」拍手歡呼，衝線後，其光芒吸引了大批跑手與他合照，現場一度混亂。

「發哥」賽後接受媒體訪問，他感謝所有大會工作人員，並對自己順利完成賽事感到高興，他說：「都是按照自己的體力。大會說兩個半鐘，我跑了2小時27分，成功達標。」

他表示，中途一小段路有少許暗斜較為辛苦，成績達到大會目標時限之內，對此感到滿意，但尚有很多進步空間，並認為大會安排不錯，故明年會再參加。

「發哥」是首批在港珠澳大橋比賽的馬拉松選手，他坦言非常開心，昨天的天氣也很舒適，形容猶如「陽光與海灘」，他又笑言指沿途與市民打招呼，比跑步更累，也不敢飲太多水，免得中途要排隊去洗手間。

問到「發嫂」有何獎勵，「發哥」笑說：「今（昨）晚返去就知。在成績之內就有『糧出』，過了2小時30分就無『糧出』。」明年1月，他會再參加另一項半馬拉松賽事，但不會挑戰42公里馬拉松。

馬拉松 香港 周潤發

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