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港珠澳大橋首辦半馬 8000人覽美景 人多廁少缺補給

香港新聞組／香港20日電
港珠澳大橋半程馬拉松19日鳴槍起跑，共有約8000人參加。圖為香港選手陳家豪（中）在比賽中。（新華社）
港珠澳大橋半程馬拉松19日鳴槍起跑，共有約8000人參加。圖為香港選手陳家豪（中）在比賽中。（新華社）

首屆中國銀行（香港）港珠澳大橋香港段半馬拉松比賽昨日舉行，吸引香港、內地及海外約8000名跑手參與，由於橋面大風，不少跑手表示過程雖不容易，但能第一次在港珠澳大橋上跑步很特別。有不少人投訴廁所數量不足，有人稱輪候近一小時，不少男跑手索性路邊就地解決。另有前田徑港隊成員指完賽後大會未提供能量飲品，籌辦方回應稱，明年賽事會「優化」安排。

綜合文匯報、明報報導，昨晨為賽事主持鳴槍起步儀式的香港政務司司長陳國基表示，這項賽事創下多個「第一」，既是第一屆舉辦，更是港珠澳大橋開通以來的第一個跑步活動。籌委會表示願再舉辦賽事，並考慮開放更多人參與。

賽事分半馬挑戰組、半馬1組和半馬2組，參加者包括20名受邀世界級跑手。跑手昨日先在亞博館集合，乘專車到香港口岸人工島，需再走約1.5公里到起點，步程約30分鐘。有人將路程當熱身，直接在下車點跑至起點，由於大部分跑手未能趕得及抵達起點，最終首場賽事延遲至7時40分才開始。

港珠澳大橋半程馬拉松19日鳴槍起跑，共有約8000人參加。（新華社）
港珠澳大橋半程馬拉松19日鳴槍起跑，共有約8000人參加。（新華社）

今次是港珠澳大橋通車5年以來首項長跑比賽，全長21.1公里，由香港口岸出發，經觀景山隧道在大橋香港段跑10.5公里，至接近粵港分界線前折返香港口岸為終點。首批跑手出發後，接近9時陸續返抵終點衝線。

跑手盧小姐則表示整個路段較多上落坡，十分辛苦，且「有點悶」，因近半路程均在橋上。不過，更多參加者直言難得在大橋上跑步，認為經驗難得。

此外，由於起點附近的流動廁所不足而需大排長龍，不少男性跑手索性就地在路旁解決，亦令賽事因而延誤。賽事籌委會主席楊世模回應時表示，起步位置設有約20個流動廁所，賽段沿路6個水站均有廁所，按以往經驗，參加半馬的跑手較少需要沿途如廁，日後會想辦法改善。

膺本地最快女跑手的姚潔貞亦指水站數量異常地少，且並非定點放置，又指水站工作人員似乎經驗不足，「有朋友拎的杯子沒水」。

昨日賽事共有17名跑手需接受緊急救護治療，當中有3名選手需要送院治理，但情況並不嚴重，主要為熱衰竭及扭傷。

不少跑手投訴大會安排不足。挑戰組盧小姐稱，大會只提供水，至少應在完賽後提供能量飲品及供跑手降溫的海綿；又指現場廁所較少，落車點距離起點亦較遠，「7點半開跑，但我7點半還在排廁所」。

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