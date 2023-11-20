香港會展業復甦 首9月達疫前8成 場地人手仍不足

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 會展業曾遭受疫情 嚴重打擊，隨著社會復常，迅速反彈。一項統計顯示，今年1至9月所有活動種類總數已回復疫前2019年的85%，總入場人次亦回復近80%，較預期的7成為佳。

文匯報報導，香港會議展覽中心(管理)有限公司董事總經理梅李玉霞近日受訪表示，香港會展業今年下半年明顯加快復甦，獨特優勢仍然保持，疫情時部分離開香港的展覽已經重返，今明年還新增了不少新的展覽及活動，現時已在接洽遠至2029年的會議檔期，預計明年上半年香港的會展業可恢復100%疫情前水平。

不過，她同時指，展覽場地及人手不足等挑戰重現，港府計畫騰空灣仔政府大樓用地，以作展覽中心及商業大廈之用，惟整個重建計畫料最快2034年才完成，預計會展業在中短期仍要面臨艱難期。

自今年初復常通關後，加上去年港鐵會展站啟用後，帶動了更多新界東的人流，以及大灣區一日遊的買家，今年香港會展業漸見起色。「所有於疫情前定期在會展中心舉辦大型商貿展覽，已經在今年或將於明年陸續重返會展中心，一個不缺。」

會展業對於香港的經濟貢獻一向不少，貿發局2022年1月曾發表研究指出，2016年會展業為香港經濟帶來約529億港元(約68億美元) 收入，相等於香港本地生產總值(GDP)的2.1%，會展業活動為多個相關行業提供相等於7萬7000個全職職位，除惠及展覽場地營運商、展覽主辦機構及展台承包商外，也惠及廣告、酒店、零售及餐飲業。

梅李玉霞在訪問中提到，隨著疫後會展業的復甦，行業挑戰重現，檔期再次緊張，場地供不應求。她舉例，如10月舉行的燈飾展連停車場空間也被迫使用。此外，會展業還面對人手不足挑戰。梅李玉霞指，雖然最近數月人手問題有紓緩，但仍然不足，很多職位皆由臨時工擔任，「有部分職位更是2至3人做，分早、午、晚三更」。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波昨指，土地不足是香港的「老問題」，因涉及基建問題，需要5至10年才可解決，鄰近地區如澳門 及深圳在展覽面積的確較香港優勝，空間不足長期而言或會導致流失客戶，從而拖慢經濟增長，因展覽、會議及演唱會帶來的往往是高消費族群。

「早前郭富城及張學友在澳門舉行演唱會對香港而言是當頭捧喝，反映了空間不足問題。」李兆波認為政府有必要加快會展的擴建速度。至於人手問題，他認為服務業人手的確不足，幾乎所有行業都在搶人手，建議政府加快輸入外勞及企業引入更多創新科技以緩解問題。