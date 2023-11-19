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香港送殯旅巴撞入殯儀館 閃避電單車失控釀14傷

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港北角昨日發生交通意外，一輛接載送殯家屬的旅遊巴與泥頭車擦撞後，失控撞向香港殯儀館，造成14人受傷，包括12名送殯親友及兩名殯儀館職員。事發時有電單車在涉事旅遊巴與泥頭車之間通過，有專家估計，不排除旅遊巴司機或因閃避電單車，扭錯軚盤開車而失控，導致意外。

大公報報導，事發昨日上午10時52分，一輛旅遊巴接載一批送殯家屬後準備前往歌連臣角火葬場，由渣華道左線駛出切向右線準備轉右時，疑有電單車從路中央駛至，旅遊巴欲閃避電單車，意外與旁邊一輛泥頭車相撞，其後失控剷上行人路，直撞香港殯儀館正門的石柱及大堂玻璃。

車禍發生後，殯儀館大堂滿地玻璃碎，旅巴車頭擋風玻璃亦碎裂，而被波及的泥頭車左面車頭被壓毀，意外中共14人受傷。消防員接報到場，協助乘客分別由前門及太平門下車，有老翁頭部受傷須由擔架床送上救護車，另有傷者需戴上頸箍，亦有人流鼻血，其餘傷者均受輕傷，11名傷者分別送往東區醫院及律敦治醫院治理，另外三名傷者經現場治理後毋須送院。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培認為，不排除旅遊巴司機在閃避電單車時將軚盤扭右並緊急停在左線，開車時因驚魂未定而忘記扭正軚盤及煞車，失控導致意外，他亦不排除機件故障的可能性，唯有待警方調查。

香港 中共

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