港首辦高才招聘會 科技園40公司參與 即場配對200職

科技園聯同高才通人才服務協會合辦創科高才招聘會。（截圖自now新聞台）

香港 力爭成為國際創科中心，推出多項搶人才措施，於去年底接受申請的「高端人才通行證計畫」，至上月底接獲約5.5萬宗申請，已批出逾4.3萬宗。香港科技園公司與香港高才通人才服務協會昨日首次合辦創科高才招聘會，逾300名新赴港的高端人才參加，即場跟約40間科學園園區的公司配對200多個不同領域的職位。

綜合文匯報、明報報導，有參加招聘會的高才通人士表示，香港作為國際大都市，擁有多元化機會，期望可以在香港長期發展，但除語言障礙，亦擔憂租金 等生活成本過於高昂。有從事資訊科技業的求職者表示，因不熟悉香港求職網站，認為是次招聘會可直接與科技行業和科技園公司的招聘人員溝通，相信可提升求職效率。

香港特首李家超新一份施政報告的「搶人才、留人才」措施，包括增加符合高才通計畫資格的大學數目。昨日的創科高才招聘會，40間園區公司提供超過200個職位，參加的園區公司涵蓋微電子、人工智慧及數據、生物醫藥科技等港府重點發展的創科領域，與參與招聘會的高才即場配對職位，而昨日超過半數到場的高才已遞交簡歷，並與園區公司進行即場面試及交流。

來自華中科技大學的唐瑋透過高才C類（即畢業於百強大學但未有三年工作經驗）成功申請赴港。從事機器人編程相關工作的他表示，「高才通計畫」申請便捷，他提出申請後兩周即獲得批核，下月到香港應用科技研究院上班。他坦言遇到不少困難，主要是不會說粵語，所幸遇到的港人均友善及盡力協助其解決困難。

另一名透過高才通B類（百強大學畢業並有三年工作經驗）獲得赴港資格的周洲畢業於清華大學，從事人工智能 產品研發行業9年。他坦言廣深地區的資訊化市場已近飽和，香港的金融服務數碼化則正加速發展，形容香港三有，為「有資金、有市場、有人才」，看好在香港的發展前景。

他說10月起在深圳找工時，除要適應用香港求職網站外，亦發現適合自己的工作少，「可能多，但是溝通時（我）不一定能夠準確地表達出來」。

香港高才通人才服務協會創會會長、選委界立法會議員尚海龍表示，現已獲批的約4.3萬宗高才通申請，其中近四分之一的人才赴港創業，至少令香港在短時間內有1萬間公司成立。