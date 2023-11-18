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香江觀察／香江「臭蟲危情」草木皆兵

香港特派員 李春
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

有專欄作家說香港已現「臭蟲（床蝨）危機」，此說可能有誇張，說香港遭遇「臭蟲危情」比較實在，那一是臭蟲蝨情，確實有了苗頭；一是香港人有了情緒，人人自危。

臭蟲危情，最早9日出現在社交平台，那天流傳一張懷疑是在香港機場快線列車上的臭蟲照片，引發港人關注，港鐵公司次日表示，接到乘客通報隨即派員上車檢查但未發現，公司即時作徹底檢查及清洗。又過了一個星期，再有人上傳圖文指，圖是被拍死且有血跡的疑似臭蟲，文是九巴雙層巴士還附有車牌號和行駛路線，九巴公司回應，檢查沒有發現臭蟲，但全面高溫消毒和深層清潔。

事到近兩天，又有新發展，有人在網上說是其所在的公司，「公司臭蟲爆到七彩」，因發現公司椅邊疑似有臭蟲及蝨卵。這事帖文者說他非常崩潰，網上香港人是七嘴八舌，高度緊張，大意是現在的發現進入了公司，同樣也可以進到家庭，而且蟲已生卵，就會「開枝散葉」了。於是各種各樣的言論出來，有人說不敢出門旅行了，有人說怕公司有蟲不敢上班，還有人擔心聖誕節快到了，蟲情肆虐，會毀過聖誕節的計畫。

香港每到出現危情，就會有很多專家現身，今次「臭蟲危情」來了，自不例外，目前已有現身的，有香港皮膚科專科醫生告訴人們，被臭蟲過度重複叮咬吸血，極端情況下甚至可引致貧血。被咬後皮膚通常會出現丘疹或丘疹性蕁麻疹，嚴重者會出現大水泡，甚至誘發過敏性休克、繼發性細菌感染。令人聽了更怕，好在有化學博士推一款僅售三港元的滅蟲藥，指其滅臭蟲與售價數百元的滅蝨藥效果一樣。

星期五有正牌滅蟲專家現身，是香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強。他估計有可能旅客將臭蟲帶到車廂，但車廂經消毒後，毋須太擔心，臭蟲是衛生問題，並非病害。除建議使用香茅油及蚊怕水等驅趕臭蟲，他還說臭蟲難以在平滑的布料爬行，建議在天氣轉冷時，穿上皮質或膠質等平滑物料的外套，避免穿針織衣服。

聽了陳偉強建議，不知稍後香港會不一街人都是皮衣太空服。

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