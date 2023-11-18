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港公僕上年度4000人辭職 略高於前年 港府：已放緩

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港上年度有逾萬名公務員離開政府，其中退休的公務員有5800人，辭職人數則接近4000人，略高於前年。而在2018/2019至2022/2023年度，5個年度共1124人因干犯嚴重不當行為被裁定干犯刑事罪行，需接受正式紀律行動和懲處。

香港01報導，公務員事務局承認近年公務員離職人數有所增加，但指辭職率已放緩，強調政府一向有機制處理出缺職位的工作，如由合適的人員署任、延長屆退休年齡公務員的服務，因此並沒有對政府運作帶來太大影響。

截至2023年3月底，公務員編制約為19萬2000個職位，而實際員額則約為17萬4000人，占勞動人口4.6%。同期的首長級人員則有1400人。

據報導，公務員事務局在提交立法會公務員事務委員會的文件中指，在2018-19至2022-23年度的五年間，每年平均約有1萬2200人受聘，以填補因退休、辭職，及為推行新措施及改善服務而開設新職位所出現的空缺。而2022-23年度，公務員流失人數約為1萬100人，占實際員額約5.7%。退休是公務員離任主要原因，其他原因包括辭職、約滿離職、去世等，但占流失人手的比率不大。

另外，截至今年6月30日，政府共聘用9468名全職合約雇員，較2006年度同期歷史高峰減少約9000人，即約49%。政府有約三成合約雇員持續服務五年或以上，當中約3.1%並非服務同一崗位，而只是在擔任不同的合約雇員崗位之間沒有間斷。

與去年同期比較，合約雇員數目減少435名，主要由於一些一次性大型項目已完成，例如入境處九間智能身份證換領中心停止運作等，導致政府合約雇員減少。

此外，在2018/2019至2022/2023年度，5個年度總共有1124公務員因干犯嚴重不當行為被裁定干犯刑事罪行，而需接受正式紀律行動和懲處，當中229人遭嚴厲譴責、譴責有177人、革職者124人，另有71人迫令退休及6人被降級。

值得一提的是，在2020/2021年度遭革職的公務員個案僅13宗，而在2021/2022年度則增至35宗，增幅逾倍半，而迫令退休的個案亦由9宗增至17宗，增幅亦近倍，而遭譴責的個案由15宗增至30宗，升幅1倍，遭嚴厲譴責的個案由11宗增至18宗，增幅逾80%。

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