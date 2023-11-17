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香港11.5萬人失業 李家超坦承經濟仍未脫困

香港新聞組╱香港17日電
香港8月至10月失業率上升至2.9%，超過11.5萬人失業，李家超坦承經濟尚未走出困境。(中通社)
香港8月至10月失業率上升至2.9%，超過11.5萬人失業，李家超坦承經濟尚未走出困境。(中通社)

香港政府統計處昨日發表的最新勞動人口統計數字，失業率由今年7月至9月的2.8%，上升至今年8月至10月的2.9%，失業人數上升至逾11.5萬人，就業不足率則保持不變，維持於1%的水平。特首李家超承認，香港經濟仍未走出困境。

香港01報導，數據顯示，8月至10月的失業率升至2.9%，不經季節性調整的失業人數上升至11萬5800人，增加約1800人；同期的就業不足人數則下跌至3萬6700人，減少約1200人；總就業人數下跌至371萬3400人，減少約6900人；同期的總勞動人口亦下跌至382萬9200人，減少約5100人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，目前失業率及失業人數仍屬低水平。多個行業的失業率與上一個三個月期間相比保持不變或輕微下跌，但製造業和進出口貿易及批發業的失業率有相對明顯的升幅。他指，訪港旅遊業和本地消費短期內將繼續支持經濟增長。儘管外圍環境困難或會有一些負面影響，勞工市場未來數月應會維持緊絀。

社署昨日也發表最新綜援數據，10月領取綜援個案較9月下跌454宗，月跌0.2%；10月底領取綜援的個案總數為20萬1523宗，受助總人數為27萬5522人。

另據明報報導，李家超昨在商界聯合午餐會提及港府早前下調全年經濟增長預測，承認經濟未走出困境。他表示，政府下調全年經濟增長預測至3.2%，主要反映外圍不利因素，包括出口及投資情緒，受地緣政治升溫等影響。他重申，政府會推動產業政策及吸引內地和外國企業以香港為區域總部，並說香港普通法制度及獨立的司法機構提供公平競爭環境。

報導指出，香港近期股樓交投乏力，正於美國出席亞太經合會議（APEC）的財政司長陳茂波形容是正常調整，市場仍穩定有序，尤其內地經濟較預期佳，相信股市及樓市未來展望仍是正面。

樓市方面，陳茂波說樓價雖從高位回落，但仍處高水平，在目前高息及經濟不景下，樓市交投量低屬正常。股市方面，陳茂波說港股較去年下跌約14%，與內地股市走勢相若，同時市場資金流向仍正常，港府會簡化內地企業上市程序，並吸引更多中東、東南亞及歐洲企業赴港上市。

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