論文「最廣獲徵引」港120學者入選 首登全球10大

「2023年度最廣獲徵引研究人員」香港120名學者入選，港大有50名學者入選，包括捲入匿名投訴電郵風波的港大校長張翔。(中新社資料照片)

數據分析公司科睿唯安公布「2023年度最廣獲徵引研究人員」名單，香港 120名學者入選，首度打入全球十大，名列第9位，港大有50名學者入選，創歷年新高，包括近月捲入匿名投訴電郵風波的港大校長張翔。

綜合港媒報導，科睿唯安公布，全球有來自67個國家和地區的6849名學者獲得「2023年度最廣獲徵引研究人員」；香港入選學者從去年97人，今年增至120人，以人數計算，全球排第9位，與排第10位的義大利(115人)同樣首度躋身全球排名最高的十個國家和地區；全球前三名依次是美國(2669人)、中國(1275人)及英國(574人)。

有50名學者入選的港大，在全球眾院校和科研機構中名列第13位，其多份學術著作於2012至2022年間，在其學術範疇得以晉身全球被引用最多首1%的學術文章，在所屬研究領域内極具影響力；獲選的港大學者包括校長張翔、副校長宮鵬、醫學 教授袁國勇及公衛教授梁卓偉等。

中文大學亦有13名學者入選，包括醫學院院長陳家亮、醫學院教授許樹昌等，前年已轉任新加坡南洋理工大學的中大前校長沈祖堯，仍繼續以中大榮休講座教授身分上榜。

面對全球大學都在「搶人才」，香港到底有何優勢？張翔與宮鵬表示，香港是中西文化匯集的地方，「東方人會很喜歡，西方人來了也很舒暢」，香港本身已具備吸引力，認為「只要我們用真誠歡迎海外學者，以港大現時在世界具競爭力的地位，相信可以吸引學者加入」。

據報導，港大共聘請91名海外學者，涵蓋17個國籍，來自建築、科學、牙醫學等領域，包括諾貝爾獎 化學獎得主Fraser Stoddart等，冀推動上游創新研究和知識轉移。宮鵬表示，估計今年共會招聘過百名國際知名學者加入港大，發展港大各個學科。

宮鵬透露，港大未來既要改進排名落後的學科，同時要繼續發展具優勢且可應對世界發展的範疇，例如數據科學和氣候變化，「既要吸引有潛力的學生入讀港大，同時要吸引各領域，有成就的大師級加入」