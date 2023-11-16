李家超訪察遇中三女生 自爆讀地理靠死記

香港特區行政長官李家超15日下午到訪黃大仙、觀塘社區，了解新一份施政報告發表後政策實施情況。（中新社）

香港 特首李家超昨天一連到訪黃大仙慈樂邨和觀塘順利邨，稱冀讓社會各界更了解施政報告內容。落區期間李家超遇到一名中三女生，他透露自己讀地理靠死記，贈言鼓勵女學生「一理通百理明」，女學生回應說「一理通百理明係數學」，李家超稱地理與經濟、天氣等都有關連。

香港01報導，李家超昨天下午到訪慈樂邨一間學前兒童課餘託管服務中心，了解「社區保母」運作，又與小朋友交談，同行的有勞工 及福利 局局長孫玉菡、民政及青年事務局局長麥美娟，探訪活動閉門舉行。李家超說落區是為了讓社會各界更了解《施政報告》內容，港府正透過不同渠道接觸市民，解說政策內容，希望讓更多未生育的市民知道港府正推行的兒童日間照顧支援服務。

李家超之後轉到順利邨，與運輸及物流局局長林世雄落區。李家超沿途與居民交談，期間問候居民。之後李家超到附近行人天橋，視察東九龍線的選址。

接著李家超到達順利商場，有大批市民圍觀，之後走過商場外的走廊進入一間藥房，沿途有大批記者、保安。大約5分鐘後，李家超進入一間食品雜貨店，與店員傾談。走廊前後都有大量街坊，現場保安不時呼籲記者及市民注意安全：「小心點，你後面有老人家。」

李家超從食品雜貨店出來後，與通道旁邊的女學生對話幾句：「幾年班呀？」，女學生：「F.3」，李家超：「你最鍾意哪一科？」，女學生：「地理。」，李家超：「地理呀？我沒妳這麼厲害，我的地理都要靠死記，妳一定要靈活，一理通百理明」。女學生說：「一理通百理明是數學」，李家超繼續說：「地理係同好多嘢一齊喎，經濟、天氣，道理都一樣，有關連的。」