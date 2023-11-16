香港17日起股票印花稅降至0.1% 議員斥降幅不足

香港17日起下調股票印花稅率，由買賣交易徵收0.13％降至0.1％。(新華網)

香港 特首李家超「施政報告」提出將股票 交易印花稅稅率，由0.13%下調至0.1%的措施；立法會15日三讀通過「2023年印花稅（修訂）（證券 轉讓）條例草案」，預計17日起下調證券印花稅率，由買賣交易徵收0.13%降至0.1%。

香港經濟日報等港媒報導，港府發言人表示，下調印花稅稅率將減低投資者的交易成本、提振市場情緒，並提升香港股票市場的競爭力。

港府表示，將聯同金融監管機構和港交所 ，跟進促進股票市場流動性專責小組建議的其他措施，以推動市場的可持續發展。此次股票印花稅修訂條例將於16日刊憲，並於17日起生效。

立法會昨通過「2023年印花稅條例草案」，以落實特首在「施政報告」提出將股票交易印花稅稅率下調的措施。多名議員均認為下調幅度不足，認為若下調幅度增加，股票市場信心將大增，屆時買賣需求上升，刺激股票交投量，一樣可以增加印花稅收入。

議員陳仲尼表示，明白股票交易印花稅是港府收入三大支柱之一，在目前財赤高企的情況下，大幅減少印花稅會令赤字惡化，成效不彰。但就算香港減印花稅後，相比其他國家仍然較高，希望待港股市況好轉，再探討將股票印花稅調低，提高港股競爭力。

金融服務界議員李惟宏則指港府2021年上調股票交易印花稅時，業界一片罵聲，指會增加交易成本，果然香港成交額就不斷下跌，他認為是有需要檢視股票印花稅。

會計界議員黃俊碩則指當年港府調高股票交易稅，直接抑壓股票市場交易，令恒指由之前3萬多點，下降至1.7萬多點的水平，股票平均交易額由加稅前的每日1600億港元（約205億美元）下降到現在1100億元。他認為若下調幅度增加，股票市場信心大增，買賣需求上升，同樣可以刺激股票交投量，一樣可以增加印花稅收入。