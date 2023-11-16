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馬布瑞申高才通 破紀錄24小時內批准 稱香港是第3個家

香港新聞組／香港16日電
前NBA及CBA球星馬布瑞申請高才通，破紀錄24小時內獲批，他在社交網站發文大讚香港政府辦事效率。（取材自Instagram）
前NBA及CBA球星馬布瑞申請高才通，破紀錄24小時內獲批，他在社交網站發文大讚香港政府辦事效率。（取材自Instagram）

前NBA及CBA球星馬布瑞（Stephon Marbury）日前透過高才通A類（即年收入達250萬港元或32萬美元以上）向入境處遞交申請。馬布瑞15日於社交網站發文，大讚港府效率之餘，亦親切稱「香港將是自己第三個家」。

大公、文匯報報導，馬布瑞表示，驚訝於勞工福利局和人才服務辦公室的效率之高。他指，當局破紀錄地在其入紙申請後的24小時內批准。馬布瑞希望能幫助香港傳播籃球知識和文化，更表示，除了家鄉紐約和北京，香港將是他的「第三個家」。

馬布瑞指，自己成為了凝動香港體育基金的運動大使，該基金目標是協助草根層的年輕人達成他們的「體育夢」。他亦指導一群來自基層社區的兒童打籃球，表示相信香港籃球「有潛力」，而未來就落在這群兒童手中。

馬布瑞日前稱自己的籃球職業生涯曾遇上很多亂流，但到中國發展後他的事業再次起飛，可以在中國職業球隊繼續打籃球，期後更在CBA獲得多個獎項及榮耀，形容中國對於他的人生路上扮演非常重要角色。

另據香港電台報導，香港勞工及福利局表示，去年底推出的「高才通計畫」，其中A類適用於申請前一年全年收入達港幣250萬元或以上的人士。截至今年10月底，「高才通計畫」共接獲約5萬5000宗申請，批出超過4萬3000宗，A類申請占1萬5149宗，9782宗獲批。

局方書面回覆立法會議員質詢時說，港府今年5月中公布擴大「人才清單」，把涵蓋的專業由原有13項增加至51項，涵蓋的9個行業領域包括商業支援、發展及建造、金融服務、創新科技等。截至今年10月底，約一半獲批的A類申請人來自「人才清單」涵蓋的9個行業領域。

當局指，「高才通計畫」所有獲批申請者中，超過七成年齡在40歲或以下，而高收入或在百強大學畢業並累積至少3年工作經驗的人士，亦占超過七成。局方說，這些年輕、高收入或高學歷、富工作經驗、具國際視野的優質人才有助填補本地市場的空缺，能促進主要界別的發展。

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