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霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

香港新聞組／香港16日電
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

40歲的霍英東集團副總裁、香港足總主席霍啟山，內地盛傳在杭州亞運期間，力追中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，甚至遠赴匈牙利游泳館為她打氣，引來中港媒體猜想，尤其霍啟山長兄霍啟剛的太太郭晶晶，昔日是世界級跳水名將，同屬「國寶級」運動員的張雨霏會否隨郭晶晶之後成為霍家媳婦，成為一時熱話。

香港01報導，內地媒體引述張雨霏對嫁入豪門的回應，加上她恩師崔登榮的一席話，相信暫時為緋聞一錘定音。

25歲的張雨霏兩年前在東京奧運游泳賽事為中國贏得2金2銀，當中200米蝶泳及4x200米自由泳接力均刷新世界紀錄，開始成為家傳戶曉人物，她不止本領高強，性格亦甜美可人。杭州亞運50米蝶泳決賽，張雨霏贏得冠軍，是她第6面金牌。

霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。...
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

杭州亞運後，內地網民熱傳霍啟山追求張雨霏的消息，他為現任香港足總主席，隨父親霍震霆、哥哥霍啟剛一起到杭州，作為香港代表團一員。

消息指，亞運期間每逢張雨霏有比賽，霍啟山必須到場打氣，其中一次更在頒獎禮上跟對方握手。張雨霏10月20至22日到匈牙利出戰游泳世界盃布達佩斯站，霍啟山被指又一次身在現場。不過內地媒體之後報導，引述張雨霏指：「現階段更注重自己的事業和夢想，而不是嫁入豪門」。

張雨霏的教練崔登榮早前已曾向媒體表示，不准愛徒拍拖：「張雨霏長得漂亮，比較招人，當然這不是張的問題，不是她的錯！長得漂亮不是自己的錯。但她現在正處於成績上升期，這個時期不允許交男朋友！」

張雨霏4歲喪父，她曾說過崔教練就像是她的父親，二人既是師徒，更像父女，因此對恩師的話言聽計從，相信暫時會先專注游泳事業。

此外，現年44歲的章子怡，27歲時曾當著狗仔的面熱吻香港霍家公子哥霍啟山，如今畫面再度被挖出，也讓網友讚嘆「根本是偶像劇」。

據悉，章子怡2004年在一場慈善晚宴認識霍啟山，兩人火速陷入熱戀。2006年兩人在香港街頭約會，先是甜蜜地手牽著手走在停車場，隨後分別走往駕駛與副駕駛座；正準備打開車門時，章子怡疑似看見狗仔身影，嘆了一大口氣後便逕直走向霍啟山，當著狗仔的面獻上熱吻。

不過兩人戀情僅維持短短兩年便分手，小章子怡4歲的霍啟山至今未娶，仍是多金又帥氣的黃金單身漢。

香港 杭州亞運 東京奧運

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