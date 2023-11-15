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香港樓市減辣見效 十大屋苑交投反彈28%

香港新聞組／香港15日電
香港樓市減辣見效， 十大屋苑按月增加14宗或28%，交投漸見起色。（中新社）
香港樓市減辣見效， 十大屋苑按月增加14宗或28%，交投漸見起色。（中新社）

港府施政報告為樓市減辣，激活二手市場交投，綜合地產代理資訊，十大屋苑本月截至昨日暫錄64宗買賣，按月增加14宗或28%，半數屋苑交投反彈，其中藍田麗港城飆升達7倍。樓價方面，有6個屋苑平均呎價報跌，跌幅介乎2%至12.4%。

大公報報導，業界指出，部分急於賣樓的業主趁市場購買力回歸減價吸客，令屋苑造價受壓，隨著劈價盤被消化，相信樓價有望止跌回穩。

中原地產分區營業經理洪金興表示，麗港城本月暫錄8宗二手買賣，較10月上半月的1宗激增7倍，平均實用呎價1萬1434元（港幣，下同，約1464.9美元），按月跌7.3%，為2017年1月後新低。施政報告後用家加快入市，專才看樓意欲也回升，個別心急沽樓的業主趁機出貨，價錢上也願意稍為讓步，令屋苑二手交投急增，但成交呎價向下。

香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳新都城本月暫錄8宗成交，按月增加6宗或3倍，平均實用呎價1萬4462元，按月反彈4.9%。該屋苑1期1座高層F室，實用面積364方呎，兩房間隔，最新以550萬元沽出，實用呎價1萬5110元，原業主持貨14年帳面獲利378萬元。

被稱為「樓市風向標」的鰂魚涌太古城11月上半月暫錄8宗二手買賣，較10月同期少1宗，平均實用呎價1萬4524元，按月再跌6.8%，為2016年4月後新低。美聯物業區域經理吳肇基解釋，隨著該批筍盤被消化，料屋苑平均呎價將會止跌回穩。

備受收租客追捧的東涌映灣園，在施政報告後交投升溫，本月已錄6宗買賣，打破10月同期零成交的悶局，最新平均實用呎價1萬89元。

二手交投增，陸續有業主賣樓止蝕。美聯聯席區域經理鍾家豪指出，荃灣荃景花園4座高層F室，實用面積428方呎，以470萬元易手，原業主持貨3年，帳面蝕130萬元或約22%，暫為屋苑今年蝕幅最高個案。

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