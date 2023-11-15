24%香港兒童青少年有精神疾病 1.2%曾自殘

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 醫衛局昨向立法會提交工作報告，指2019年委託港大及中大針對3個年齡群的調查，顯示過去一年有近四分之一的6至17歲兒童和青少年出現精神疾病，求助率約4成，自殘比率1.2%。

明報報導，近日香港學生自殺個案增加，校園精神健康風險值得關注。有社工稱以往數據顯示每7名港人有1人受精神健康困擾，認為最新數據反映學童情況 被低估，且問題愈趨嚴重。

據報導，港大早前已發表涵蓋15至24歲青少年的調查結果；醫衛局工作報告透露，6至17歲兒童及青少年調查於2019年1月至今年8月進行，訪問6000人，發現24.4%受訪者過去一年出現精神疾病，最普遍為專注力不足或過度活躍症，占10.2%，其次為破壞性、衝動控制和行為障礙，占8.8%，焦慮症及抑鬱症各占6.1%及5.4%，其中41.1%患者曾求助。

報導稱，上述年齡層自殘比率為1.2%，中學生比率達2.5%，且女性占多數。調查顯示三大可改變風險因素為父母有明顯臨床情緒困擾、學校問題及睡眠失調。

報導指出，滿60歲長者調查於2019年1月至今年5月進行，訪問4500人，發現輕度和嚴重認知障礙症患病率分別為22%及9.7%，8.6%確診焦慮症和抑鬱症；7成受訪安老院友患嚴重認知障礙。當局目標本月底公布調查最終結果，諮委會另已成立小組委員會跟進，並建議港府就上述3個年齡群追蹤調查，及就整體成人精神健康調查。