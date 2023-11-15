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涉合謀定佣至少2% 港美聯、港置等4大地產代理挨告

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港兩大地產代理巨頭去年六度會面釐定地產經紀實收的一手樓佣金不低於樓價2%，變相扣減買家回贈，亦違反競爭條例。競委會昨入稟控告美聯系，包括美聯物業、香港置業、美聯集團及5名相關管理層，涉嫌連同中原集團及旗下的利嘉閣合謀定價。中原則率先申請寬待，獲不予起訴。

大公、文匯報報導，今次是香港首宗地產代理合謀定價案，競委會要求審裁處向8名被告施加罰款，及勒令禁止5名被告擔任公司管理層最多5年，一旦勝訴，受影響買家可追討損失。

四間地產代理「龍頭」公司，包括美聯和旗下的香港置業、中原及旗下的利嘉閣，分別於去年底發出內部通告，要求旗下代理銷售一手樓時，必須收取最少2%實際佣金。競委會調查後發現，去年10月初起，美聯及中原高層先後至少六次會面，討論並確立相關事宜。競委會認為做法等同固定或限制代理向買家提供最高回佣水平，買家變相可能要付更多錢，違反《競爭條例》。

目前一手住宅物業買賣，正常情況下沒有上述最低實收佣金協議，不同地產代理會提供不同回佣予買家。據了解，發展商為鼓勵地產代理促銷樓盤，會對每宗交易向地產經紀提供相當於樓價2%至4%的佣金，而地產經紀為促成交易，會將發展商的佣金分拆部分予買家作回贈或回佣。

例如，發展商向地產經紀提供3%佣金，經紀將當中2%分予買家，自己實收1%。惟當地產代理公司硬性規定，實收佣金不少於2%，經紀便要削減買家的回贈至1%。若兩大巨頭都畫一實收佣金，買家便「無得揀」，「硬食」只有1%的回贈。

競委會主席陳家殷表示，事件涉及龍頭地產代理公司，潛在影響大，「大家以為執行了幾十年的行規或做法，如果是違反條例，就是違反條例，不應該說做了很多年，幾十年都是這樣。」

美聯昨表示，高度重視事件，正就法律程序尋求法律意見，將密切監察及就事件進展評估法律程序對集團的潛在影響，集團業務營運及財務狀況維持全面正常。

另據明報導，在加息等因素下，去年下半年樓市回落，地產代理競爭激烈，不少為求促成交易，不惜大幅回佣予新盤買家，部分發展商為促銷旗下樓盤亦提高代理佣金，部分更達10%以上，變相鼓勵代理回佣予買家。

香港

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