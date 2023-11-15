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連派17年 澳門永久居民明年發1200美元 上半年GDP增71%

香港新聞組／香港15日電
澳門政府14日宣布明年延續現金分享措施，永久居民每人獲派1萬澳門元，非永久居民則有6000元，這是澳門連續第17年向居民派錢。（中通社）
澳門政府14日宣布明年延續現金分享措施，永久居民每人獲派1萬澳門元，非永久居民則有6000元，這是澳門連續第17年向居民派錢。（中通社）

澳門行政長官賀一誠14日公布2024年財政年度施政報告，宣布明年延續多項稅務優惠及惠民措施，會繼續現金分享措施，澳門永久居民每人獲派1萬元（澳門元，下同，約1243.5美元），非永久居民則有6000元。今次是澳門政府連續第17年向居民派錢。澳門政府明年亦會向每名合資格居民的非強制央積金（中央公積金）個人帳戶，額外注資7000元。

綜合文匯網、香港01報導，澳門政府自2008年推出《現金分享計畫》社會經濟政策，與市民分享經濟發展的成果。回顧過去澳門派錢的紀錄，澳門的永久居民已獲派發逾13萬元。

其他的惠民措施包括澳門永久居民獲600元醫療券，參加了內地基本醫保計畫的合資格澳門居民，獲得上限1000元津貼。

父母雙方可同時申請的5418元出生津貼。每個住宅單位有200元電費補貼，另外恆常性水費津貼。

長者方面，每年9000元敬老金、每月3740元，一年共有13個月的養老金等亦會繼續發放。中小學幼稚園和大學生，會獲2400元至3550元的的書簿津貼。有經濟困難家庭的學生會提供額外的學費援助及膳食津貼。

在職人士明年繼續減收30%職業稅，一般雇員的免稅額是14萬4000元，又會向納稅人退還2022年度已繳稅額六成，上限1萬4000元。

澳門新一份施政報告也有新增惠民措施，包括對教學人員及社服人員的資助，在2024/2025學校年度，教學人員專業發展津貼，每月會介於3100至1萬1790澳門元；直接津貼則每月介於3100至6550澳門元。而社服人員，受資助社服設施每月定期資助中的工作人員開支資助調升3%。

此外，歷經3年COVID-19疫情打擊後，賀一誠表示，經過各界共同努力，澳門經濟快速復甦，主要經濟指標穩中向好；2023年上半年，本地生產總值（GDP）較去年同期增長71.5%，經濟總量恢復至2019年同期的71%。

他並表示，今年前8個月，澳門入境旅客較去年同期增長3.6倍，澳門位居內地居民出境旅遊目的地的首位。

在經濟逐步恢復的同時，當地就業狀況也持續改善；2023年6至8月，居民失業率回落至3.1%，較疫情高峰期的5.5%下降2.4個百分點。

展望未來，賀一誠說，當局正有序落實「1+4」經濟適度多元發展策略，即做好傳統主流產業博彩旅遊休閒業的同時，著力推動中醫藥大健康、現代金融、高新技術、會展商貿及文化體育產業的發展。

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