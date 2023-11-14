前NBA球星馬布瑞申高才通 想教兒童打球 助港多元發展

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 求才若渴下，前NBA及CBA籃球球星馬布瑞（Stephon Marbury）昨在香港人才服務辦公室總監劉鎮漢陪同下宣布，已透過「高端人才通行證計畫」申請赴港發展，希望成功申請後可在港發展教小童打籃球及分享人生經歷等慈善事業，他形容是「去另一個有發展機會的地方」。但他透露即使來港後仍會維持往返中美工作，仍只會因應工作情況而「間中（偶爾）」逗留香港。

大公文匯報報導，過去多次赴港的他又以廣東話說：「香港，大家好。」劉鎮漢指香港一直歡迎全球人才赴港，人才服務辦公室會為獲批赴港者提供所需協助，未來更會「走出去」，積極從境外招攬人才赴港。

現年43歲的馬布瑞（Stephon Marbury）生於紐約布魯克林 區康尼島，在1996年的NBA選秀會以第四順位被密爾瓦基公鹿選中，其後曾効力各大勁旅。2010年1月他轉戰CBA，並於2011年轉會北京 首鋼隊，帶領球隊四年內三度贏得CBA總冠軍，2018年退役後，轉職男籃教練。

馬布瑞與香港結緣於2009年，當年首次赴港，便深深愛上香港的繁華及充滿能量，就像他家鄉布魯克林一樣。他認為香港很適合自己，申請赴港是希望成為香港文化的一部分，幫助香港多元發展。他說如成功獲批赴港，會繼續遊走於香港、北京及美國之間，說好香港故事，以及發展其慈善事業，繼續憑經驗教小孩們打球，帶給新一代籃球夢。

馬布瑞表示，當年毅然到北京發展，除了四年內三奪CBA總冠軍外，更於2014年成為北京市第30位榮譽市民，隔年亦成功獲發外國人永久居留證，除打球外亦一直有參與慈善事務，也曾於疫情期間到湖北參與慈善籃球賽，向前線抗疫人員致敬。

據當局數字，去年12月28日至今年10月31日共有逾18.4萬人透過各項人才入境計畫申請赴港，已有11.5萬人獲批、逾7萬人已抵港。馬布瑞今次是透過「高才通」A類申請赴港，即過去一年收入需達250萬港元（約32萬美元），一般需時約四星期處理。就高才通而言，當局今年首十月接獲逾5.4萬宗申請，批出約4.3萬宗，當中以B類申請為最多，有逾2.3萬宗，獲批申請人的國籍有94%是內地。