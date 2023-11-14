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中旅美動畫師YT影片諷中共監控全球 港人有感

香港新聞組／香港14日電
影片部分畫面取自於過去幾年香港抗爭時的照片，加以創作而成。（視頻截圖）
影片部分畫面取自於過去幾年香港抗爭時的照片，加以創作而成。（視頻截圖）

曾創作「小粉紅的一生」動畫影片引發話題的YouTuber「一隻土撥鼠MrMarmot」近日發布新作，假設中共統治全世界下的各式監控情形與人民生活。其中部分畫面基於香港抗爭的真實照片加以繪製，引起港人共鳴。

中央社報導，頻道10日上傳全新影片「當中國解放了全世界…賽博反賊2077」，故事背景設定在不久的未來，假設中共統治全世界後，鋪天蓋地的監視、信用分數制度與言論管制下，人民為了生活而戴上假面具，而部分人則選擇反抗。作品名稱來自於角色扮演遊戲「電馭叛客2077」（中國譯為賽博朋克2077）。

這部影片中也敘述了不願接受這樣制度的民眾群起反抗，卻被鎮壓。部分畫面是取自於過去幾年香港抗爭時的照片，加以創作而成，並且註明「送給香港的朋友，stand with Hongkong！」因此引起不少香港網友共鳴，有人留言「身為一個香港人，看著看著就哭了」、「香港人謝謝你製作這部影片」；此外，也有留言稱「只有中文字幕太可惜，應該配上英文字幕」。

在影片尾聲則放上了魯迅「華蓋集」中的一段話：「勇者憤怒，抽刃向更強者；怯者憤怒，卻抽刃向更弱者」。

影片上線兩天已累積35萬人次觀看，「一隻土撥鼠MrMarmot」則在影片資訊欄稱這隻「影片放飛自我了，劇本比較魔幻」。

根據頻道簡介，YouTuber「一隻土撥鼠MrMarmot」出生在上海，現在居住於美國洛杉磯，全職遊戲美術工作者，並兼職擔任YouTuber；他之前製作的「小粉紅的一生」，諷刺當今中國小粉紅的行徑，引起網友共鳴。

據過往「一隻土撥鼠MrMarmot」發布的影片，他提到過去居住在中國時，因時常批評政府，社群帳號多次被查禁。之後透過留學的機會離開中國，並開始在美國求學、生活以及工作。

香港 YouTuber 中共

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