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港國安法審結101宗 定罪率100% 23條立法不取代國安法

香港特派員李春／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府保安局長鄧炳強昨表示，香港國安法審結案件101宗，定罪率100%，會繼續根據香港國安法和啟動現行法例，進行調查和執法，也要全力研究有效的立法方案，務求明年內完成基本法23條國安立法。他強調國安法是全國性法律，不能由23條立法取代，兩者應相輔相成。

鄧炳強在立法會保安委員會上說，香港至今超過260人涉及香港國安法被捕，已審結101宗案件，定罪率百分百。港府打擊危害國安活動不會停止，有證據便會拘捕及檢控；會繼續根據香港國安法和啟動現行法例，針對涉嫌危害國家安全的行為和活動，進行調查和執法，並且加強國家安全和反恐情報收集和分析。

在回應立法會議員有關23條立法的提問時，鄧炳強稱當局一直推展基本法23條立法的相關工作，並正全力研究有效的立法方案，當局將適時進行公眾諮詢，務求明年內完成立法。

他相信西方國家會藉香港23條立法抹黑香港，打擊北京中央和香港港府的權威，強調會做好宣傳，說明立法不會影響投資者，能保障營商環境，而國安法並非香港獨有，其中，英國的國安法比香港「更辣」。

他又強調，不同意目前香港社會已無風險，一個安穩環境下，才可以做生意、投資，旅客才可以安全逛街、消費、購物。當社會混亂不堪，只要說話口音歪一點都被人打的話，社會經濟如何發展？

香港新聞組／香港14日電

明報報導，立法會保安事務委員會昨舉行會議討論《施政報告》，選委界議員謝偉俊認為立法應因時制宜，香港已成功「止暴制亂」，提出以《基本法》23條立法取代港區國安法，並在政治上「減辣」，以減少國際社會對香港的反感、疑慮及抹黑。

據報導，鄧炳強回應稱，國安法屬全國法律，「不能夠亦不應該」被23條取代，兩者是相輔相成。他說當局並非刻意強調國安「嚇市民」，認為經歷反修例事件「血的教訓」，必須「居安思危」。他認為不能因外國抹黑而放棄「應做的事」。

報導稱，2003年負責23條立法的保安局前局長、行會召集人葉劉淑儀認為，國安法凌駕本地法律，不能隨便以23條取而代之，但預料23條毋須處理國安法已規管的分裂國家及顛覆政權罪。

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