雙11 港人北上深圳搶買金飾 北上多南下17萬人次

香港示意圖。(圖：shutterstock)

11日是內地的「雙十一」購物節，許多商店加入折扣優惠大戰，吸引不少港人前往購物消費。入境處數字顯示，11日北上港人有28.9萬人次，較取消黑碼後的首個周日（5日）多2000人，也是本月新高；內地人南下則有12萬人次，「北上南下」相差17萬人次。

香港 01報導，根據入境處數據，昨日經不同陸路口岸北上港人有28.9萬人次，當中羅湖口岸錄9.1萬人次，落馬洲支線有逾8.2萬人次，深圳灣有約4.1萬人次。翻查資料，昨日北上港人人次暫為11月最高，其次為4日（上周六）的28.7萬人次。

南下內地旅客有12萬人次，主要經落馬洲支線入境，有近2.8萬人次，高鐵西九龍站入境亦有近2.6萬人次，羅湖口岸則有逾1.8萬人次。

另據文匯報報導，在深圳福田口岸附近的中高檔消費場所購物公園（CoCo Park），看到三位四、五十歲的女性港人結伴前來逛商場，到一家名為GLORIA商店挑選秋冬季衣服。店員表示，「雙十一」期間打85折十分划算。無印良品（MUJI）服裝買滿680元（人民幣，下同，約94.5美元）減68元，相當於九折優惠，還可疊加其他優惠。

在商場內的港資珠寶店周大福和周生生，兩家店均推出不少優惠。周大福店員表示，「雙十一」期間一件珠寶88折，黃金產品每克減20元，強調這個優惠是平時沒有的。店員透露，來自香港的一對年輕夫婦，購買了大概一、兩萬元的金飾。因為「雙十一」期間香港商家優惠沒有深圳大，因此他們店鋪吸引了不少港人前去購買。

周生生店員表示，部分指定款鑽石「雙十一」期間有77折，平時只有9折，許多鑽戒價格從一萬到數萬不等，平時也有港人過來購買，他們喜歡這裡的款式，並且「雙十一」期間香港優惠力度不高，沒有這邊吸引。

在羅湖口岸附近的中高檔商場金光華，同樣也有許多港人前去購物和消費。時裝店Calvin Klein Jeans服務員表示，其一件衣服約1000元左右，購滿1500元可以減去220元，「雙十一」期間，港人前來購買的比較多。