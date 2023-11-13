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「省港旗兵」深水埗劫殺表行 潛逃32年落網

香港新聞組／香港13日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港深水埗32年前一宗槍殺劫案出現突破性進展。1991年北河街一間鐘表行遭3名「省港旗兵」（指從內地到香港犯罪的退伍軍人）悍匪持械行劫，賊人空手而回，一名職員被開槍轟斃，劫案以血腥收場。案發後3名疑犯一直逍遙法外，警方在場檢獲一名內地男子的指模及DNA，鎖定其身分姓名，惜多年來亦只聞通緝聲，未能將其繩之於法。

綜合香港01、明報報導，現年59歲，長居深圳的男子從內地到港旅遊，被發現在通緝名單上，警方即時將他拘捕，經查驗後指模及DNA亦與該名內地疑犯吻合，以涉嫌「謀殺」將他拘捕。西九總區重案組現正調查他在劫案中的角色。

北河街案件發生後，警方檢獲匪徒遺留的指模及DNA，多年來無間斷追查及更新資料，相信匪徒為「大圈仔」（指來自廣州的人）。該男子11日與親友乘七人車經深圳灣口岸到港旅遊，入境處檢查證件時發現他被通緝，將其拘查並通知警方。被捕男子昨晚被黑布蒙頭、鎖上手銬由探員從西九龍警察總部押至長沙灣警署扣查。

1991年6月9日，疑犯偕兩名同黨持械打劫深水埗北河街1A號鐘表行，惟過程未能打開飾櫃，最終空手而回，但有人卻開槍射殺一名職員。警方事後在場蒐證，檢取指模及DNA，證實屬於一名內地男子，其後通報內地展開通緝，但多年來無功而返。

1980年代初，香港經濟發展快，內地則剛剛改革開放，兩地生活水平有很大差異，當年便引來一些內地不法分子組織集團，偷渡來港行劫珠寶金行，這些人被稱為「省港旗兵」。1980、90年代「省港旗兵」橫行，香港街頭多次發生持械行劫案，更不時出現警匪槍戰，匪徒包括有「三大賊王」張子強、葉繼歡及季炳雄，其中葉繼歡於1991年曾與同黨持AK47步槍連環打劫觀塘物華街5間金行，連開多槍，掠走1000萬港元（約128萬美元）金飾。之後有關案件被取材拍成不同電影。

香港 通緝 DNA

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